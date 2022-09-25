Baba ve oğulları ev basıp dehşet saçtı! Katil zanlısından şok ifade: "Cinayet falan işlemedim"

Olay, Tepebaşı ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi’nde 8892’nci Sokak üzerinde Volkan Şener ile Polat Gezgin'in evinde meydana geldi. İsmail A. ve çocukları Beytocan A. ve Baran A.'nın geldiği evde taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan arbedede baba ve oğulları pompalı tüfekle ateş açtı. Volkan Şener ile Polat Gezgin, saçmaların isabet etmesiyle ağır yaralandı.

BABA VE OĞULLARI KAÇTI

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şener ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne, Gezgin ise yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Şener ve Polat kurtarılamadı.

ÇEVİK KUVVET VE ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nin yanı sıra çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri, şüphelileri yakalamak için Zafer, Kuyubaşı ve Kumlubel mahallelerinde araştırma yaptı. Şüpheliler yaşanan takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

KATİL ZANLISINDAN ŞAŞIRTAN İFADE

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlılarından Beytocan A., “Cinayet falan işlemedim, onlar dayımın oğlu benim” dedi. İşlemlerinin ardından 3 şüpheli ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

(DHA)

