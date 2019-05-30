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Babalar Günü öncesinde kaçırılmayacak hediye fırsatları!

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ALIŞVERİŞ  | 30.05.2019 14:48 | Son Güncelleme

Amazon.com.tr, Babalar Günü’ne özel cep telefonundan gömleğe, spor ekipmanlarından olta takımlarına kadar 16 farklı kategoride yüz binlerce ürün çeşidini bir araya topladığı hediye rehberini duyurdu.

Babalar Günü öncesinde kaçırılmayacak hediye fırsatları!

Amazon.com.tr’de elektronik, ofis-kırtasiye, moda, spor-outdoor, yapı market, video oyunu-konsol, kitap ve ev-mutfak olarak sekiz ana kategori altında bir araya getirilen hediye alternatiflerine ek birçok üründe ücretsiz teslimat ayrıcalığı sunuluyor.

Amazon.com.tr Babalar Günü için eşsiz ve yaratıcı hediye fikirlerini bir araya topladığı Hediye Rehberi'ni duyurdu. Gömlek, cep telefonu, spor ekipmanları ve olta takımlarına kadar 16 farklı kategoride yüz binlerce ürün çeşidini bir araya getiren rehber, tek tıkla en özel Babalar Günü hediyesini sunuyor.

Türkiye’deki müşterilerine elektronik, ofis kırtasiye, moda, spor outdoor, yapı market, video oyunu konsol, kitap ve ev mutfak olmak üzere sekiz farklı kategori altında gruplandırdığı yüz binlerce hediye seçeneği sunan Amazon.com.tr ile her babanın ilgi alanına özel hediye alternatifi bulmak kolaylaşıyor. Farklı tarza hitap eden farklı hediye seçeneklerini kategorilendiren Amazon.com.tr’de her bütçeye uygun hediye alternatifleri yer alıyor. Amazon.com.tr hediye rehberini kullanan kullanıcılar kişiselleştirilmiş kategorilerden birini seçerek en iyi alternatiflere en iyi fiyatla hızlıca ulaşabiliyor. Amazon.com.tr’nin Babalar Günü Hediye Rehberi’nde yer alan yüz binlerce ürün, uygun fiyat ve birçok üründe geçerli ücretsiz teslimat ayrıcalığıyla kullanıcıları bekliyor.

Kaçırılmaması gereken ürünlerin bazıları:

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