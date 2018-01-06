Babamın Günahları dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını ANS Prodüksiyon’un üstlendiği, Kadir Doğulu, Melisa Sözen, Mustafa Uğurlu, İsmail Demirci, Sezin Akbaşoğulları, Müjde Uzman ve Mehrnoush Esmaeilpour gibi yıldız isimlerle birlikte çocuk oyuncu Gökçen Bilge Çiftçi’nin de rol aldığı ve Ahmet Saatçioğlu’nun kaleme aldığı sezonun en iddialı yapımlarından olan ‘Babamın Günahları’ dizisi ekran başındakileri ters köşeye yatıracak.

Kadir Doğulu, Melisa Sözen ve çocuk oyuncu Gökçen Bilge Çiftçi arasında geçecek yaşam savaşı izleyicileri gözyaşlarına boğarken, heyecan dolu

aksiyon sahneleri ise nefesleri kesecek. Ekran başındakileri geçmişten gelen büyük bir hesaplaşmanın tam merkezine davet ederek onları dünyasına sürükleyecek ‘Babamın Günahları’, şimdiden yılın çok ses getirenyapımlarından biri olmaya aday olarak gösteriliyor.

Merakla beklenen ‘Babamın Günahları’, 10 Ocak Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında başlıyor.