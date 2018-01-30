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'Babamın katili' mesajı başını yakmıştı! İlk açıklama geldi

MAGAZİN HABERLERİ | 30.01.2018 15:35 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın davalık olduğu kiracısı Mehmet Refik Tuna'nın geçirdiği rahatsızlık sonucu ölmesinin ardından kızı tarafından şok bir iddia ortaya atıldı. Deniz Tuna, sosyal medyadan Sayan için 'Babamın katili' paylaşımını yaptı, Tuna hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

'Babamın katili' mesajı başını yakmıştı! İlk açıklama geldi

Şarkıcı Seda Sayan, sahibi olduğu evi Mehmet Refik Tuna'ya kiraladı. İmzalanan sözleşme devam ederken, iddiaya göre Sayan, Tuna'dan evi boşaltmasını istedi.

Tuna, Sayan'ın tahliye talebini reddetti. Bunun üzerine İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Seda Sayan, tahliye davası açtı. İkili arasında tahliye davası devam ederken Mehmet Refik Tuna vefat etti.

Babasının ölümünü, tahliye davası sonrası geçirdiği rahatsızlığa bağlayan kızı Deniz Tuna, sosyal medya hesabından Seda Sayan'ı ima ederek "Babamın katili" paylaşımı yaptığı iddia edildi.

İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Tuna hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Deniz Tuna - Melda Tuna

DENİZ TUNA'NIN ABLASI MELDA TUNA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kararla ilgili sessizliğini koruyan Deniz Tuna'ya ablasından destek geldi. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan Melda Tuna; “Deniz şuan okulu için New York’ta... Babamın vefatından sonra öyle bir yazı paylaşmıştı ama bu olayda bir yakalama kararı yok. Deniz’in okul ve uçak bilgilerini ilettik yetkililere. Mayıs ayında ancak buraya gelebilir. O zaman ifade verecek. Deniz 20 yaşında bir kız... Acılarla, o psikolojiyle yazdığı bu sözler ne kadar önemlidir... Bu soruşturmadan bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum.”

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