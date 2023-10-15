BABAMIN PENGUENLERİ KONUSU VE OYUNCULARI! Babamın Penguenleri konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT1 yayın akışı

Babamın Penguenleri filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury ve Ophelia Lovibond gibi isimleri bulunduran komedi tarzındaki film Babamın Penguenleri, orijinal adıyla Mr. Popper's Penguins TRT1'de ekrana geliyor. İşte Mark Waters yönetmenliğindeki Babamın Penguenleri (Mr. Popper's Penguins) filmi ile ilgili merak edilenler...

BABAMIN PENGUENLERİ KONUSU

Eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguenle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir. Tom Popper aynı zamanda eski bir lokantayı satın alıp yenileme planları yapmaktadır. Lokantanın eski sahibi ise mekanı değerli olduğunu düşündüğü birine vermek istemektedir. Bu sırada etrafında penguenlerle yaşamaya başlayan Popper, çocuklarına daha yakın oldukça eski eşiyle de tekrar barışma noktasına gelmiştir ve bu düzeni bozmamak için uğraşırken işini kaybetmenin eşiğine gelir.

BABAMIN PENGUENLERİ OYUNCULARI

Jim Carrey

Carla Gugino

Madeline Carroll

Ophelia Lovibond

Angela Lansbury

Philip Baker Hall

Henry Kelemen

Clark Gregg

James Tupper

Maxwell Perry Cotton

David Krumholtz

Jeffrey Tambor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Beni Böyle Sev

08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Babamın Penguenleri

21:45 Türkiye - Letonya

23:45 Teşkilat

02:40 Şehirden Uzakta

03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

