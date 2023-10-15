BABAMIN PENGUENLERİ KONUSU VE OYUNCULARI! Babamın Penguenleri konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT1 yayın akışı

Babamın Penguenleri filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury ve Ophelia Lovibond gibi isimleri bulunduran komedi tarzındaki film Babamın Penguenleri, orijinal adıyla Mr. Popper's Penguins TRT1'de ekrana geliyor. İşte Mark Waters yönetmenliğindeki Babamın Penguenleri (Mr. Popper's Penguins) filmi ile ilgili merak edilenler...
Eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguenle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir. Tom Popper aynı zamanda eski bir lokantayı satın alıp yenileme planları yapmaktadır. Lokantanın eski sahibi ise mekanı değerli olduğunu düşündüğü birine vermek istemektedir. Bu sırada etrafında penguenlerle yaşamaya başlayan Popper, çocuklarına daha yakın oldukça eski eşiyle de tekrar barışma noktasına gelmiştir ve bu düzeni bozmamak için uğraşırken işini kaybetmenin eşiğine gelir.
Jim Carrey
Carla Gugino
Madeline Carroll
Ophelia Lovibond
Angela Lansbury
Philip Baker Hall
Henry Kelemen
Clark Gregg
James Tupper
Maxwell Perry Cotton
David Krumholtz
Jeffrey Tambor
06:00 Beni Böyle Sev
08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Babamın Penguenleri
21:45 Türkiye - Letonya
23:45 Teşkilat
02:40 Şehirden Uzakta
03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu