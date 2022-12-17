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Babanın iddiası kan dondurmuştu! Velayet anneye verildi... 5 yaşındaki çocuğun 'Anneme gitmek istemiyorum' feryadı

17.12.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te eşiyle boşanma aşamasındaki İsmail Panoğlu, mahkemenin ilk çocuğunu öldürdüğünü ve 2 çocuğuna şiddet uyguladığını iddia edilen anneye geçici velayeti vermesi nedeniyle 5 yaşındaki kızından ayrıldı. Babasından ayrılmak istemeyen küçük kız, ''Anneme gitmek istemiyorum, annem beni dövüyor. Kardeşim D.P yanımıza gelsin'' diyerek gözyaşı döktü. Küçük kız, evlerinde son kez babasına sarılarak onu bırakmamasını istedi.

Babanın iddiası kan dondurmuştu! Velayet anneye verildi... 5 yaşındaki çocuğun 'Anneme gitmek istemiyorum' feryadı

Gaziantep'te yaşayan İsmail Panoğlu, boşanma aşamasında olan eşi R.P.'nin ilk bebeğini doğumdan sonra ağzına peçete tıkayarak öldürdüğünü, diğer 2 çocuğuna da şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini iddia etmişti. Yaşanan olaylar ve süren davalar nedeniyle İsmail Panoğlu çocuklarının geçici velayetinin kendisine verilmesi talebiyle avukatı M. Burak Arslan ile birlikte Gaziantep 3. Aile Mahkemesi’ne dilekçe verdi.

VELAYET ANNEYE VERİLDİ

Aile Mahkemesi sıfatıyla dilekçeyi değerlendiren Gaziantep 3. Aile Mahkemesi hem davacı babayı hem de 5 yaşındaki kızı D.P’yi şaşırtan bir karar verdi. Daha önce çocuğunu kasten öldürmekten Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve hakkında iki çocuğu da işkence yaptığı ileri sürülen anne R. P’ye, Gaziantep 3. Asliye Mahkemesi tarafından verilen karar ile çocuklar D.P ile D.P'nin geçici velayeti anneye verildi.

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Anne R.P'nin çocukları öldürmekle tehdit ettiğini ve şiddet uyguladığını belirten baba İsmail Panoğlu,istemeyerek de olsa, kızının birini annesine teslim ederken, yanında bulunan 5 yaşındaki D.P'yi de gözyaşları arasında anneye verilmek üzere polise teslim etti.

"ANNEME GİTMEK İSTEMİYORUM, ANNEM BENİ DÖVÜYOR''

Gördüğü şiddetten dolayı annesine gitmek istemeyen D. P, ayrılık günü geldiğinde ise annesinin yaptıklarını anlatarak, içerledi. Yaşadıklarını anlatırken sesi titreyen ve boğazı düğümlenen küçük kız, “Anneme gitmek istemiyorum, annem beni dövüyor. Kardeşim D.P yanımıza gelsin” diye konuştu.

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''BU ÇOCUĞU DA ÖLDÜRMESİNDEN ENDİŞE EDİYORUM''

Mahkeme kararı nedeniyle çocuklarından ayrılmak zorunda kaldığını belirten baba İsmail Panoğlu, “Şu an çocuğumu annesine teslim etmeye geldim karakola annesine verilecek. Çocuk annesine gitmek istemiyor. Emniyet ekiplerine teslim ettim çocuğumu, annesi şiddet uyguluyor ve bir an önce Aile Mahkemesi çocuklarımın velayetini bana verilmesini istiyorum. Çünkü çocuklarımı ben daha iyi koruyorum annesi koruyamıyor. 6 ay önce tekrar şiddet uygulamıştı. Kızım D.P annesine gitmek istemiyor ağlıyor. Daha öncesinden ilk çocuğumuzu annesi R. P kasten öldürdü. Bu çocuğu da öldürmesinden endişe ediyorum. Annesi kızım D. P’yi 2 defadır kasten yaralıyor. Annesine teslim etmek istemiyorum. Hem D. P’yi hem de D. P’yi anneden alınıp bana teslim etmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Evlerinde son kez babasına sarılarak, babasından kendisini bırakmamasını isteyen küçük kız ile babası, defalarca birbirlerine sarılıp, öptüler.

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(İHA)

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