'Babanız nasıl izin verdi' Can Aslantuğ'dan o fotoğrafa açıklama geldi

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ, seyir halindeki araçta bacaklarını dışarı uzatınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Mehmet Aslantuğ'un kullandığı araçtan ayaklarını dışarı doğru uzatan Can Aslantuğ'a 'Sizi ailece seviyoruz ama bu davranış olmamış. Babanız nasıl izin verdi' eleştirileri yapılmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Tepki çeken fotoğraf sonrası Can Aslantuğ sevenlerinden özür dileyip şu mesajı yayınladı; Şaka amaçlı boş arazi yolunda çok düşük hızda yapmıştık. Yoksa bu tür bir davranışla yolculuk yapmayacak kadar terbiye sahibiyiz. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim.



