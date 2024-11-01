Babası cinsiyet değiştirmişti! Kim Kardashian son halini paylaştı

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian sosyal medya paylaşımları, iddialı kostümleri ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa cinsiyet değiştiren babası ile gündem oldu.

Kardashian babası Bruce Jenner cinsiyet değiştirdikten sonra adını da Caitlyn Jenner olarak değiştirmişti. Kardashian babasının yeni yaşını paylaştığı bir kare ile kutladı. Caitlyn Jenner'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Kim Kardashian'ın son gönderisine ise; 'bunu paylaşmak zorunda değilsin', 'hepimiz bunu paylaşmanın zor olduğunu biliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

Caitlyn Jenner, daha önce verdiği bir röportajda "ben kadınım" diyerek çocukluğundan beri kendisini "kadın" hissettiğini dile getirmişti. Üç kez evlenen Caitlyn Jenner, tüm eski eşlerinin yaşadığı bu cinsiyet çatışmasını bildiğini de dile getirmişti.