Babası gibi Rafael Cemo Çetin de maske kuralını umursamadı

Ünlü yönetmen Sinan Çetin’in yapımcı olma yolundaki oğlu Rafael Cemo Çetin, önceki gün Snob Magazin tarafından Nişantaşı’nda görüntülendi.

Objektiflere maskesiz bir şekilde takılan genç ismin rahat tavırları dikkat çekti. Rafael Cemo Çetin, valeden aracını teslim aldıktan sonra evinin yolunu tuttu.

SİNAN ÇETİN DE MASKESİZ DOLAŞIYOR

Bu arada geçen yıl 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan Sinan Çetin, eşi Rebekka Çetin’le birlikte maskesiz bir şekilde objektiflere takılmış ve kuralları hiçe saymışlardı.

Sinan Çetin'in oğlunun umursamaz davranışları, "Rafael, babasının izinden gidiyor" dedirtti.



