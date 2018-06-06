MAGAZİN

Babasından da onay geldi! Buzlar eridi

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2018 15:49 | Son Güncelleme

Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy’un aşk mücadelesi karşılık buldu. Ceyda Ateş 5 yıl önce kendisini veto eden Turgut Toplusoy’un kalbini kazandı

Babasından da onay geldi! Buzlar eridi

Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy’un aşk mücadelesi karşılık buldu. 5 yıl önce kendisini veto eden Turgut Toplusoy’un kalbini kazanan güzel oyuncu, önceki gün kayınpederinin sahibi olduğu markanın gönüllü modelliğini yaptı...

Sosyetik sevgilisi Buğra Toplusoy'un ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen Ceyda Ateş, artık baş tacı… Güzel oyuncu, bundan yaklaşık 5 yıl önce sevgilisinin babası Turgut Toplusoy tarafından veto edilmişti.

Aşkının arkasında duran Buğra Toplusoy da babasına rest çekerek şirketteki hisselerini de alıp ABD'ye yerleşti. Genç işadamıyla ilişkisi uğruna Türkiye'deki oyunculuk kariyerini yarıda bırakarak Florida'ya yerleşen Ateş ise "Sabrın sonu selamettir" sözünün hakkını verdi.

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BARIŞI ABD'DE İMZALADILAR

Oğlu ile Ceyda Ateş'in aşkının kısa süreceğini düşünen baba Turgut Bey'in inadı geçtiğimiz haftalarda kırıldı.

Kendisi gibi Buğra Toplusoy ile Ceyda Ateş aşkına karşı çıkan eşi Suzan Hanım'ı da alıp ABD'ye giden Turgut Bey, oğlu ve müstakbel geliniyle buzları eritti.

İkili ile işadamının arası öylesine düzeldi ki Ceyda Ateş, Turgut Toplusoy'un sahibi olduğu giyim markası Roman'ın reklamını gönüllü olarak yapmaya başladı.

Önceki gün ABD'deki moda çekiminde müstakbel kayınpederinin mağazasından ürünlerle objektif karşısına geçen Ateş, bu karelere etiket yapmayı unutmadı.


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Ceyda Ateş ceyda ateş sevgilisi

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