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Babasının arabasındaki detay ihaneti ele verdi! Babası ve en yakın arkadaşının ilişkisini öğrendi

26.03.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de ikamet eden 21 yaşındaki Autumn Ankerich isimli bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı şaşkınlık yarattı. Ankerich babası ve yakın arkadaşıyla birlikte tatile çıktı. Tatilin ertesi gününde babasının arabasının zemininde prezervatif bulan Ankerich, ikili arasındaki yasak aşkı ortaya çıkardı. Babası ve yakın arkadaşının ilişkisini öğrendiğinde yıkıldığını dile getiren Ankerich’in paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

İngiltere’de yaşayan Autumn Ankerich, en yakın arkadaşı ve babasıyla birlikte tatile gittiğinde hayatının en büyük şokunu yaşadı. Akşam saatlerinde otele gitmek için kendisi, babası ve arkadaşının arabaya bindiğini belirten Ankerich, ertesi sabah arabanın zeminde paketinden çıkartılmış bir prezervatife rastladı. Arkadaşıyla yüzleşen Ankrerich’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler oldu.

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ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA KABULLENMEK ZORUNDA KALDI

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Babasının arabasında prezervatif bulduktan sonra arkadaşıyla konuşmaya karar veren Ankerich, önce inkar etmesine rağmen arkadaşının babasıyla ilişkisini sonunda kabul ettiğini söyledi. İkili arkadaşlıklarına son verirken Ankerich yaşadığı şaşkınlığın hayatının en büyük travması olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma
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