Babasının arabasındaki detay ihaneti ele verdi! Babası ve en yakın arkadaşının ilişkisini öğrendi

İngiltere’de yaşayan Autumn Ankerich, en yakın arkadaşı ve babasıyla birlikte tatile gittiğinde hayatının en büyük şokunu yaşadı. Akşam saatlerinde otele gitmek için kendisi, babası ve arkadaşının arabaya bindiğini belirten Ankerich, ertesi sabah arabanın zeminde paketinden çıkartılmış bir prezervatife rastladı. Arkadaşıyla yüzleşen Ankrerich’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler oldu.

ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA KABULLENMEK ZORUNDA KALDI

Babasının arabasında prezervatif bulduktan sonra arkadaşıyla konuşmaya karar veren Ankerich, önce inkar etmesine rağmen arkadaşının babasıyla ilişkisini sonunda kabul ettiğini söyledi. İkili arkadaşlıklarına son verirken Ankerich yaşadığı şaşkınlığın hayatının en büyük travması olduğunu dile getirdi.



