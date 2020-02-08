Babil 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan Süleyman'ın elini öpüyor: Gururun bittiği yerdeyim

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 7 Şubat Cuma yayınlanan 4. son bölümü nefesleri kesti. Babil'in 14 Şubat Cuma ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Babil'in yeni bölümde Süleyman'a borcunun ikinci taksidini getiren İrfan, oğlu için hiç beklenmedik bir istekte bulunuyor.

Süleyman'ın karşısında çaresiz bir şekilde duran İrfan, "Bu borcu erteleyelim ben bununla oğlumu ameliyat ettireyim" diyerek iyilik istiyor. Süleyman ise "Bana geldiğinde 'Kimi kapıma borç için gelir, kimi iyilik için' demiştim. Ama sen iyilik istememiştin. O zaman da çocuğun hastaydı para lazımdı şimdi de. Ne değişti?" sorusuna İrfan, "O zaman daha fazla umudum vardı ve gururluydum galiba" diyerek yanıt veriyor.

Süleyman'ın ise "Benim gibi bir adamdan iyilik istemeye utanıyorsun demek. Yani ben umudun tükendiği gururun bittiği yerdeyim öyle mi İrfan

Ben sabrederim beklerim. Senin kibrinin yıkılacağını bildim bana saygı göstermek zorunda olacağın günü bekledim. O da geldi. Merhametime ihtiyacı olanı geri çevirmem biliyorsun. İyilik istiyor musun istemiyor musun görelim" diyerek elini uzatıyor. Bir an duraklayan İrfan ise oğlunun tedavisi için Süleyman'ın elini öpmek zorunda kalıyor.