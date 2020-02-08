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Babil 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan Süleyman'ın elini öpüyor: Gururun bittiği yerdeyim

DİZİ HABERLERİ  | 08.02.2020 00:46 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Babil 4. son bölümüyle ekrana geldi. Babil'in 5. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Babil'de işleri umduğu gibi gitmeyen İrfan, oğlunun tedavisi için süre daralınca Süleyman'dan iyilik istiyor. İrfan, borcu ertelemesini elindeki parayla çocuğunu ameliyat ettirmek istediğini söylüyor. 'Demek ben umudun ve gururun bittiği yerdeyim' diyen Süleyman elini öptürmek istiyor. İrfan ise oğlu için gururu bir kenara bırakarak elini öpüyor. İşte Babil 5. yeni bölüm fragmanı.

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 7 Şubat Cuma yayınlanan 4. son bölümü nefesleri kesti. Babil'in 14 Şubat Cuma ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Babil'in yeni bölümde Süleyman'a borcunun ikinci taksidini getiren İrfan, oğlu için hiç beklenmedik bir istekte bulunuyor.

Süleyman'ın karşısında çaresiz bir şekilde duran İrfan, "Bu borcu erteleyelim ben bununla oğlumu ameliyat ettireyim" diyerek iyilik istiyor. Süleyman ise "Bana geldiğinde 'Kimi kapıma borç için gelir, kimi iyilik için' demiştim. Ama sen iyilik istememiştin. O zaman da çocuğun hastaydı para lazımdı şimdi de. Ne değişti?" sorusuna İrfan, "O zaman daha fazla umudum vardı ve gururluydum galiba" diyerek yanıt veriyor.

Süleyman'ın ise "Benim gibi bir adamdan iyilik istemeye utanıyorsun demek. Yani ben umudun tükendiği gururun bittiği yerdeyim öyle mi İrfan
Ben sabrederim beklerim. Senin kibrinin yıkılacağını bildim bana saygı göstermek zorunda olacağın günü bekledim. O da geldi. Merhametime ihtiyacı olanı geri çevirmem biliyorsun. İyilik istiyor musun istemiyor musun görelim" diyerek elini uzatıyor. Bir an duraklayan İrfan ise oğlunun tedavisi için Süleyman'ın elini öpmek zorunda kalıyor.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor.

Hakan’a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan’la bir kere daha karşı karşıya geliyor. İrfan, İlay’ı Babil’den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret’in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.


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