Babil'de Ozan Güven neden yok? Babil'de Onur Saylak hangi rolde oynuyor? İşte Babil yeni sezon konusu ve oyuncuları

Ay Yapım imzalı Babil dizisinin ilk sezonunda Egemen rolünü canlandıran Ozan Güven, 2. sezonda yer almayacak. Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine ise ünlü oyuncu Onur Saylak katıldı. Ozan Güven,, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiaları sonrasında Babil dizisinden ayrılmıştı.

Ay Yapım, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı: “Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlardırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız..."

Halit Ergenç’in ‘İrfan’ karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular; Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak başrolleri paylaşıyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.

BABİL YENİ SEZON KONUSU

İlk sezonda izleyicisinin merakla beklediği birçok sorunun cevaplarının verileceği yeni sezonun ilk bölümü, herkesi ekran başına kilitleyecek. Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri kolaylıkla hesaplayabilen İrfan’ın tek bir şeyi hesap edemediğiyle yüzleşeceğiz; insanın zaaflarıyla. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor. Herkes kalbini eline aldı. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen Eda için. İrfan Ayşe’yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman bir kere daha İrfan’la karşı karşıya… Bu defa İlay için.

