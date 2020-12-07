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Bacak yorgunlukları ve ağrıları nasıl önlenir?

07.12.2020 14:27 | Son Güncelleme:
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Bacak yorgunlukları ve ağrıları nasıl önlenir?

Koşturmalı ve uzun geçen bir günün ardında yorgunluktan bacak ağrısı yaşıyorsanız, gün sonunda keyifli bir akşam geçirmekte biraz hayal oluyor. “Genellikle kas ağrısı olarak önümüze çıkan bacak yorgunlukları neden oluşur ve nasıl önlenir?” sorularına gelin hep birlikte cevap arayalım…

Ağır egzersizler, yoğun iş temposu ve daha pek çok sebebe bağlı olarak oluşabilen bacak yorgunluğu, çoğu zaman uzun sürmesi halinde kişilerde can sıkıcı bir hale geliyor. Hatta eğer bu duru sık sık yaşanıyorsa bu konuda mutlaka bir uzmandan destek almak gerekiyor.

Bacak Yorgunluğu Sebepleri Nelerdir?

Yorgun zihinleri ve vücutları zahmet içinde taşıyan bacaklar da gün sonunda yorgun düşebiliyor. Bacak yorgunluğu sebepleri arasında ilk akla gelenler ise tüm gün ayakta olmak, yeteri kadar hareket etmemek veya kansızlık oluyor. Bu gibi sebepler sonucu da sabah uyandığınızda yorgun uyanma, gün içinde halsizlik, yetersiz enerji, bitkinlik ve günlük işleri yapmada zorluk gibi belirtiler yaşanabiliyor. Bacak ağrıları genel olarak sadece kas ağrısı olabilirken, kimi zaman da başka bir organın verdiği sinyal olabiliyor. Bazı zamanlar ufak kas zedelemesi gibi sebeplerle oluşsa da bazı zamanlar karakterize olmuş ağrı hissi, kemiklerden kaynaklanabiliyor. Bu sebeple ilk olarak ağrının neden kaynaklandığını anlamak ve peşi sıra bir uzman görüşü almak oldukça önemlidir. Size bu yazımız içinde, “Gün içinde fazla ayakta durmaktan veya başka sebeple kaynaklanan ağrılar sonucu oluşan bacak yorgunluğu nasıl geçer?” sorusunu yanıtlamaya çalışacağız.

Ağrı Yaşam Stili Mi?

Yorgunluk genel olarak halsiz hissetme, günlük işleri yapmaktan kaçınma şeklinde tanımlanır. Belli bir bölgede yoğunlaşan yorgunluk ise örneğin bacak bölgesinde yoğunlaşması bacak yorgunluğu olarak ifade edilir. Ağrı ise bir doku hasarından kaynaklanan hoş olmayan bir duygu olarak tanımlanır. Kronikleşmiş bir ağrı ise belli bir zaman dilimi aralığında ve yahut sık tekrar eden ağrı olarak tanımlanıyor. Günlük yaşamda her ne kadar hayatınıza ket vurmasa da engel olan, halsiz bırakan ya da enerjinizi düşüren ağrılar yaşıyorsanız artık yaşamınıza dahil olmuş ağrı ve yorgunluklarınız var demektir. Yaşam standardınızı etkileyen bu yorgunluk sebepli ağrılar hayat kalitenizi düşürmektedir. Basit egzersizlerle yaşam kalitenizi yükseltmeyi amaçlarken aynı zamanda yaşam stilinize dahil olan bu ağrılara da elveda diyebilirsiniz.

Bacak Ağrıları Neden Olur ve Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır?

Yetersiz Egzersiz Yapmak

Yaşam stilinizi etkileyen bu ağrıların sebeplerine baktığımızda genel olarak yetersiz egzersiz yapılması sonucu oluşan kas ağrıları olduğu görünüyor. Tüm gün ayakta durma sonucu oluşan bacak yorgunlukları da bacaklarda ağrıya sebep olabilmektedir. Bacak yorgunluğu da denilen bu duruma en etkili çözüm ise vücudunuza bir iyilik yaparak egzersiz yapmanız olur. Uzun çalışma saatleri sonucu ayakta kalınması ve yahut uzun saatler aynı pozisyonda kalınması sonucu oluşan bu ağrıların oluşmasını kaslarınızı güçlendirerek engelleyebilirsiniz. Kaslarınızı esneterek ve düzenli bir program eşliğinde bacak yorgunluklarınızdan kurtulabilirsiniz. Ancak ağrılardan kurtulayım derken yapılan sporlarda sakatlanma yaşamamak için uzman desteği almayı unutmayın.

Temiz Hava

Spor yapmak, gün içi egzersizler yapmak ya da kaslarınızı güçlendirmek kadar önemli olan bir diğer etken ise temiz hava oluyor. Hayat içinde yaşam standardımızı oldukça değiştiren hava temizliği vücudumuzdaki ağrılara da sebep oluyor. Temiz hava, bol oksijen içermesi ile ciğerlerde şenlik yaratsa da alınan oksijenin kan hücreleri tarafından işlenmesi de gerekmektedir. Kan hücrelerinin yetersiz oksijen taşıması sonucu oluşan kansızlık da bacaklarda ağrı oluşturabiliyor. Bacak yorgunluğu nedenleri arasında önemli bir yer kaplayan kansızlık ve vücuda yetersiz oksijen alımı bacakta ağrılara neden oluyor. Ağrı yanı sıra kişinin kendini yorgun ve halsiz hissetmesine neden oluyor. Kansızlıktan kaynaklı ağrılar için bir uzman doktora muayene olunmalı ve uzman tarafında gerekli görüldüğünde tedaviye başlanmalıdır. İhmal edilmemelidir.

Huzursuz Bacak Sendromu

Kadın veya erkek fark etmeden görünen bu tıbbi rahatsızlık sinir sistemi ile alakalı bir hastalıktır. Genellikle bacaklarda yorgunluk ve rahatsızlık şeklinde hissedilen bu hastalık yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Hareketsiz kalınması durumunda rahatsızlık hissinin arttığı gözlenirken, gece geç saatlerde daha yoğun hissedilmektedir. Gün içinde yaşanan yorgunluktan bacak ağrısına ne iyi gelir diye merak ederseniz ise uzman doktor gözetiminde ilaç tedavisi uygulamanın etkili bir çözüm olacağını söyleyebiliriz. Doktor eğer uygun görürse kişisel bakım ya da masaj da önerebilir.

Fazla Kilolar ve Kusurlu Bacaklar

Günlük yaşamın getirisi olarak gün içerisinde uzun saatler boyunca ayakta kalınmasının yanı sıra dengesiz beslenme sonucu bacaklara ve ayaklara gereğinden fazla yük binmektedir. Vücut ağırlığının artması sonucu bacaklara binen yük de doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu sebeple eğer kiloya bağlı bir bacak ağrısı yaşıyorsanız mutlaka dengeli beslenmeli ve en kısa sürede kilo vermelisiniz. Buna ek, bir de fiziksel olarak kusursuz olmayan bacaklara sahip bireylerin yaşam kalitesi düşmektedir. Doğumda olan bozukluklar ya da sonradan bacakta meydana kırık ya da çıkıklar sebebi ile oluşan fiziksel bozukluklar iyileşme süresi sonrasında yaşanan uzun çalışma saatlerinden sonra oluşan yorgunluk ile birleşince ağrı şeklinde hissedilmektedir. Değişen anatomik bozukluk yani şekilsel bozukluklar günlük hayatı çok fazla etkilemektedir. Bacaklarda oluşan bu bozukluklar gibi ayaktaki düz tabanlık da uzun ve koşturmalı gün sonunda bacaklarda çok fazla yorgunluk meydana getirir. Ayak bileği, ayak kemiklerinde, baldırlarda, diz eklemlerinde, kalça eklemlerinde ve bel içinde hissedilen ağrıyı ise uzman kontrolünde yapılan tedavi ile minimuma indirebilirsiniz.

Varis

Gün sonunda ağrı ve yorgunluk hissi bacaklarınızda dolaştığında bir de üzerine görüntü olarak kılcal damar oluşumu ve mor lekeler gözleniyorsa sizde varis olabilir. Varisin tanımı toplardamarlarının zedelenmesi yani uzaması, genişlemesi ve bükümlü bir hal almasıdır. Dört tip varis bulunuyor. Görünümlerine ve bulundukları yere göre adlandırılan varisler, gün sonunda ağrı, yorgunluk ve ağırlık hissi olarak kendini gösteriyor. Bacakta kılcal damar oluşması olarak dışarıdan da gözlenebilen varis sonucu meydana gelen gün sonundaki bacak yorgunluğu ne iyi gelir diye merak ediyorsanız sizlere lazer tedavisini önerebiliriz. Uzman görüşü alarak yaptıracağınız tedavi ile hem varislerinizden hem de bacak ağrılarından kurtulabilirsiniz.

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