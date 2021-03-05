Bacakları tartışma konusu olan Arzum Onan'dan eleştirilere yanıt geldi

Snob Magazin'in haberine göre; Repo gününde yakın dostu Arzum Onan’la buluşup vakit geçirdiklerini söyleyen Gülenay Kalkan, “Her şey yolunda gün hem alışveriş yaptık. Setleri güvenli buluyorum her hafta pcr testi yapılıyor. Oyunculuk benim için kesinlikle iyi, psikolojik olarak ayrı bir motivasyon oluyor” dedi.

Kalkan ayrıca geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu’nun anısını yaşatmak için kafasında çok proje olduğunu da sözlerine ekleyip “Tabii ki Tarık’ın anısını yaşatacağım kafamda çok proje var. İleride kitabını ya yazabilirim” diye konuştu.

17 yıl önce oyunculuk kariyerine ara verip heykel sanatına başlayıp bu alanda kariyer yapan Arzum Onan, setlere dönmeye niyeti olmadığını söyleyip “Şimdilik öyle bir şey yok. Niyetim de yok. Ben heykelle mutluyum yani öyle bir planım yok oyunculuğa dair. Heykel sanatı benim önceliğim” dedi.



Arzum Onan geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından bacaklarının fotoğrafını paylaşmıştı. Gelen eleştiriler hatırlatılan Onan, "Valla buna denecek bir şey yok. Yani bu bacak, kol gibi…” diye konuştu.