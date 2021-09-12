Baccara ikilisinden Maria Mendiola hayatını kaybetti

Maria Mendiola’nın İspanya’nın Madrid şehrinde ailesinin yanında yaşamını yitirdiği duyuruldu. 69 yaşındaki şarkıcının ölüm nedeni açıklanmadı.

İspanyol müzik grubu Baccara’dan Cristina Sevilla, Mendiola’nın ölümü üzerine Instagram’dan “Sevgili Maria, mükemmel bir sanatçı ancak her şeyden öte bir arkadaş bugün aramızdan ayrıldı” yazdı.

MARİA MENDİOLA KİMDİR?

Maria Mendiola, Mayte Mateos ile 1977 yılında Baccara grubunu kurdu. Mendiola ve Mateos, o dönemde Fuerteventura adasında turistler için Flamenko dansı yapıyordu. İkili keşfedilmelerinin ardından, “Yes Sir, I Can Boogie” adlı parçalarıyla dünya çapında tanındı. Disco klasiği haline gelen “Yes Sir, I Can Boogie” parçası, dünya genelinde 16 milyon sattı.

Grup, 1978’de ise Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Parlez-Vous Français?” şarkısıyla Lüksemburg’u temsil etti ve yedinci oldu. Baccara'nın seksenlerin ortalarında dağılmasının ardından Mendiola, müzik kariyerine yanına önce Marisa Perez, sonra Cristina Sevilla'yı alarak devam etti.

