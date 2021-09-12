MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Baccara ikilisinden Maria Mendiola hayatını kaybetti

Baccara ikilisinden Maria Mendiola hayatını kaybetti

12.09.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yes Sir, I Can Boogie" isimli efsane disko parçasını söyleyen Maria Mendiola, 69 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni açıklanmayan Mendiola, 1977 yılında bir flamenko dansçısıyken Baccara grubunu kurmuştu.

Baccara ikilisinden Maria Mendiola hayatını kaybetti

Maria Mendiola’nın İspanya’nın Madrid şehrinde ailesinin yanında yaşamını yitirdiği duyuruldu. 69 yaşındaki şarkıcının ölüm nedeni açıklanmadı.

İspanyol müzik grubu Baccara’dan Cristina Sevilla, Mendiola’nın ölümü üzerine Instagram’dan “Sevgili Maria, mükemmel bir sanatçı ancak her şeyden öte bir arkadaş bugün aramızdan ayrıldı” yazdı.

Ekran Alıntısı

MARİA MENDİOLA KİMDİR?

Maria Mendiola, Mayte Mateos ile 1977 yılında Baccara grubunu kurdu. Mendiola ve Mateos, o dönemde Fuerteventura adasında turistler için Flamenko dansı yapıyordu. İkili keşfedilmelerinin ardından, “Yes Sir, I Can Boogie” adlı parçalarıyla dünya çapında tanındı. Disco klasiği haline gelen “Yes Sir, I Can Boogie” parçası, dünya genelinde 16 milyon sattı.

Grup, 1978’de ise Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Parlez-Vous Français?” şarkısıyla Lüksemburg’u temsil etti ve yedinci oldu. Baccara'nın seksenlerin ortalarında dağılmasının ardından Mendiola, müzik kariyerine yanına önce Marisa Perez, sonra Cristina Sevilla'yı alarak devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3.5 milyon TL’lik arabasıyla poz verdi! Gelen yoruma dayanamadı3.5 milyon TL’lik arabasıyla poz verdi! Gelen yoruma dayanamadı
Yürekleri ısıtan anlar! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...Yürekleri ısıtan anlar! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...
Benim eşime kimse sabah 5'te mesaj atamazBenim eşime kimse sabah 5'te mesaj atamaz
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

David Luiz'in yeni takımı belli oldu

David Luiz'in yeni takımı belli oldu

Volkan Demirel'den Josef'e övgü dolu sözler

Volkan Demirel'den Josef'e övgü dolu sözler

Cristiano Ronaldo'nun kariyeri risk altında!

Cristiano Ronaldo'nun kariyeri risk altında!

Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Zeki Müren'in yeğeni konuştu: Çağlar Çorumlu...

Zeki Müren'in yeğeni konuştu: Çağlar Çorumlu...

Açıklaması sert oldu: "Burası özgür bir ülke"

Açıklaması sert oldu: "Burası özgür bir ülke"

Sansürsüz paylaştı! Dekoltesi olay oldu

Sansürsüz paylaştı! Dekoltesi olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.