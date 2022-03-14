Bade İşçil'den oğlu Azur'a sansür! Babası hakkında konuşmaya başlayınca...

Bade İşçil, önceki gün eski eşi Malkoç Sualp'ten olan oğlu Azur ile Emirgan sahilinde görüntülendi. İstanbul'un beyazlara bürünmüş halini kaçırmak istemeyen güzel oyuncu, oğluyla yürüyüş yapıp oyunlar oynadı.

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; annesiyle karın tadını çıkaran Azur'a muhabirler, "Annenle aran nasıl?" sorusunu yöneltince olanlar oldu.

"BABAMDAN ÇOK DAHA İYİ! BABAM..."

Azur, "Çok iyi babamdan çok daha iyi babam..." diye konuşurken araya hemen Bade İşçil girdi. Güzel oyuncu, ani bir hamle yapıp eliyle oğlunun ağzını kapattı.





