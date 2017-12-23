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Bade İşçil, Paris tatilini reddetti!

MAGAZİN HABERLERİ | 23.12.2017 22:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin başrol oyuncularından Bade İşçil'in, eski eşi Malkoç Süalp'in "yılbaşında Paris tatili" teklifini geri çevirdiği iddia edildi.

Bade İşçil, Paris tatilini reddetti!

Bade İşçil, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandığı eski eşi Malkoç Süalp ile iki ay önce oğulları Azur'un iyiliği için barışmış ve görüşmeye başlamıştı.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu barışmayı fırsata çevirmek ve eski eşinin kalbini yeniden kazanmak isteyen Malkoç Süalp, yılbaşı tatilini birlikte geçirmek için Paris'te bir otele rezervasyon yaptırıp, uçak biletlerini aldı. 34 yaşındaki oyuncu, ayrı ayrı odalarda kalacak olmalarına rağmen teklifi kabul etmedi.

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