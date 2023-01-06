Bafetimbi Gomis attığı gollerle Galatasaray'ın kasasını doldurdu! Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına giren para dudak uçuklattı

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürdü. 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında başkent temsilcisi Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

7. GOLÜNÜ ATTI

Zorlu mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren gol attığı gollerle takımını sırtlayan Bafetimbi Gomis'ten geldi. Yıldız oyuncu kaydettiği bu golle bu sezonki 7. golüne ulaştı.

11 MİLYON 500 BİN TL

Öte yandan golcü oyuncunun Galatasaray'a katkısı sadece skor anlamında olmadı. 37 yaşındaki golcü, ligde Ankaragücü ağlarını bularak 13. maçında 7. kez fileleri havalandırmayı başarırken, takımına yaptığı katkı sayesinde sarı-kırmızılıların kasasına 11 milyon 500 bin TL kazandırdı. Gomis, sarı-kırmızılı formayla ligde gol krallığı da yaşamıştı.



