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Bafetimbi Gomis attığı gollerle Galatasaray'ın kasasını doldurdu! Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına giren para dudak uçuklattı

06.01.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken, Sarı-Kırmızılılar'ın golleri Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis'ten geldi. Aslan'a galibiyeti getiren golü kaydeden 37 yaşındaki Gomis attığı bu golle bu sezonki 7. golünü kaydederken, takımın kasasını da doldurdu. İşte detaylar...

Bafetimbi Gomis attığı gollerle Galatasaray'ın kasasını doldurdu! Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına giren para dudak uçuklattı
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürdü. 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında başkent temsilcisi Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

7. GOLÜNÜ ATTI

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Zorlu mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren gol attığı gollerle takımını sırtlayan Bafetimbi Gomis'ten geldi. Yıldız oyuncu kaydettiği bu golle bu sezonki 7. golüne ulaştı.

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11 MİLYON 500 BİN TL

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Öte yandan golcü oyuncunun Galatasaray'a katkısı sadece skor anlamında olmadı. 37 yaşındaki golcü, ligde Ankaragücü ağlarını bularak 13. maçında 7. kez fileleri havalandırmayı başarırken, takımına yaptığı katkı sayesinde sarı-kırmızılıların kasasına 11 milyon 500 bin TL kazandırdı. Gomis, sarı-kırmızılı formayla ligde gol krallığı da yaşamıştı.


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