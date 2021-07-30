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Bağcılar'da vahşet! Sokak kedisini pitbulla öldürttüler

30.07.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar Kemalpaşa Mahallesinde gece saatlerinde 3 kişi yanlarında gezdirdikleri pitbull cinsi köpeğe mahallelinin beslediği sokak kedisini öldürttü. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Çarşamba saat 01.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre caddede yürüyen 3 kişinin yanında bulunan pitbull cinsi köpek, mahallelinin beslediği ve ismi Prenses olan kediyi kovalamaya başladı. Köpeğin sahipleri de kedinin yakalanmasına engel olmayınca pitbull cinsi köpek, ısırdığı kediyi sokak arasına kadar sürükleyerek ağır yaraladı. Daha sonra köpeğin tasmasından çekerek kediyi köpeğin ağzından kurtaran 3 kişi olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan kedi bir süre sokak ortasında can çekiştikten sonra öldü. Yaşanan bu anlar sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"ÖLÜSÜNÜ BİLE ARADIM BULAMADIM"

2 yıl boyunca Prenses isimli kediyi besleyen Elvide Özcan yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "2 senedir ben bu kediye bakıyorum. Hamileydi, doğum yaptı. 3 tane yavrusu oldu. Ben ve esnaf arkadaşlar burada ilgileniyorduk. Sürekli penceremin önündeydi. Kimseye bir zararı olmayan akıllı bir hayvandı. O gece saat 01.30 gibi gelmişler. Pencerenin önünde yatıyormuş hayvan. Yakalatmışlar hayvana köşeyi dönüp burada hayvanı boğdurmuşlar. Sabah geldiğimde şoke oldum, ölüsünü bile aradım bulamadım. Böyle bir canilik olabilir mi? Ben gereğinin yapılmasını istiyorum, sonuna kadar arkasındayım. Bağcılar pitbull dolu. Buralarda vahşet yaşanıyor, tasmasız gezdiriyorlar. Benim canım yandı. Onlarınki hayvansa bizimki de hayvan. Biz de onları koruyoruz, 3 tane yavrusu yetim kaldı. 3 gündür ağlıyorum, yemiyorum, içmiyorum." dedi.

(DHA)

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Bağcılar
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