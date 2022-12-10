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Bağırsakları dinamitliyor! Ağzınıza attığınız an sindirim sorunlarına neden oluyor

10.12.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sindirim sorunları ne yediğinizle ilişkilidir. Bağırsak sorunlarını daha da kötüleştirmek istemiyorsanız bazı yiyeceklerden uzak durmalısınız. Bağırsak sorunları kendilerini birçok farklı şekilde gösterebilir. Gaz, şişkinlik, kabızlık, ishal ve reflü kişinin yaşayabileceği semptomlardan sadece birkaçıdır. Bu semptomların bazıları sindirim sistemindeki kronik bir durumla ilişkili olabilirken, diğerleri bir veya daha fazla belirli gıda maddesine duyarlılıktan kaynaklanabilir.

Bağırsakları dinamitliyor! Ağzınıza attığınız an sindirim sorunlarına neden oluyor

Her iki senaryoda da yedikleriniz bağırsak sağlığınızı etkileyebilir. Bu nedenle, belki de gün boyunca ne yediğinizi düşünürken, bu semptomların ne zaman ortaya çıktığını not etmek önemlidir.

Sindirim sorunlarınızın kaynağı ne olursa olsun, sindirim rahatsızlığı yaşarken uzak durmanız gereken birkaç yiyecek vardır, çünkü bunlar yaşadığınız semptomları daha da kötü hissettirebilir.

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Mide rahatsızlığınız olduğunda, bağırsak sorunlarınızı daha da kötüleştirebileceklerinden kaçınmak isteyeceğiniz 6 yiyecek örneği.

CİPS

Tuzlu, kıtır kıtır ve lezzetli cipsler uygun bir atıştırmalık olabilir, ancak sindirim sorunlarınızı şiddetlendirebilirler. Cips, beyaz ekmek ve hamur işleri gibi çok sayıda basit karbonhidrat içeren yiyecekler, sindirim sisteminde hızla hareket etme eğilimindedir ve genellikle şişkinliğe ve gaza neden olur. Cipsler, kızartıldıkları için başka bir sindirim zorluğu katmanına sahiptir. Yüksek yağlı yiyecekler, sindirim sisteminde yaygın bir sorun olan mide yanmasına neden olmakla ünlüdür. Buradaki tek suçlu cips değil, işlenmiş ürünler, patates kızartması ve yağlı et gibi yağlı yiyecekler mide ekşimesi olasılığını artırabilir.

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ŞEKERSİZ SAKIZ

Sakızın sindirim sisteminizi etkilemesi sizi şaşırtabilir. Şekersiz sakızın içinde kullanılan bileşik, şeker kadar kalori içermeyen yiyeceklerde tatlılık sağlamak için kullanılır. Bununla birlikte, bu bileşik vücut tarafından tam olarak sindirilemez ve bu nedenle sindirim rahatsızlığına neden olabilir. Şişkinlik, gaz ve ishal, kişinin yaşayabileceği en yaygın semptomlardan bazılarıdır.

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ŞEKER

Şeker ve şeker ikameleri bağırsaklarınız için güvenli olmayabilirken, rafine şeker de sorun teşkil edebilir. Şeker, tahıl gevreği ve unlu mamullerdeki gibi ilave şekerin, bağırsaklar da dahil olmak üzere vücut üzerinde birçok olumsuz etkisi olduğu görülüyor. Araştırmalar, bu eklenen şekerin bağırsaktaki proinflamatuar özellikleri artırabileceğini ve bunun da yardımcı bağırsak bakterilerinin dengesizliği ve metabolik düzensizlik dahil olmak üzere bir dizi soruna yol açabileceğini gösteriyor. Uzun bir süre sıfır şekerli bir diyet uygulamak gerçekçi değildir, bu nedenle yapabileceğiniz en iyi yaklaşım fazla şekeri mümkün olduğunca kesmektir.

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LAHANA

Lahana, şişkinlik, kramplar ve gaz gibi semptomlarla sindirim rahatsızlığına neden olmasıyla ünlüdür. Lahana, brokoli ve Brüksel lahanası gibi diğer ortak sebzeleri içeren bir grup olan turpgiller kategorisinin bir parçasıdır. Bu sebze grubu, gaza neden olduğu bilinen rafinoz adı verilen bir şeker içerir. Bazıları için, bu sebzeleri yemeden önce pişirmek, sindirim rahatsızlığı olasılığını azaltabilir, ancak bazılarının tamamen uzak durması gerekebilir.

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FASULYE

Turpgillerden sebzelere benzer şekilde fasulye, gaza neden olduğu bilinen şeker olan rafinoz içeren başka bir gıda kategorisidir. Protein, lif ve mikro besin içeriği nedeniyle çok besleyici olmasına rağmen, fasulye genellikle sindirim rahatsızlığına neden olur. Gaz, şişkinlik ve mide ağrısı, fasulye yerken sıklıkla yaşanan semptomlardan bazılarıdır. Fasulyedeki rafinoza ek olarak, yüksek lif içeriği de sorun yaratabilir. Lif temel bir besin olsa da özellikle bağırsak sorunları yaşarken bir kerede çok fazla lif yemek semptomların şiddetlenmesine yol açabilir.

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ACI SOS

Bu bileşen, lezzet ve baharat katmasıyla bilinir ve aslında bazı faydalı özelliklere sahip olsa da sindirim sorunlarınızı kötüleştirebilir. Kapsaisin, acı biberlere acı veren bileşiktir ve ayrıca iltihaplanma için belirli belirteçleri düşürmek de dahil olmak üzere bazı sağlık özelliklerine sahiptir. Yine de bu aynı bileşik asit reflü ve mide krampları gibi yan etkilerden sorumlu olabilir. Bağırsak sorunları yaşarken, acı sos, salsa ve baharatlı çeşniler dahil olmak üzere tüm baharatlı yiyeceklerden uzak durmak en iyisi olabilir.


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