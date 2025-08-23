YEMEK

Bağışıklık dostu kuruyemişlerde satış düşüşü: Alım gücü azaldı

Eskişehir’de uzun yıllardır kuruyemiş satışı yapan Recai Polat, bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere olan ilginin bu yıl azaldığını belirtti. Üzüm, hurma, kayısı, iğde, keçiboynuzu ve kuru incir gibi sağlığa faydalı kuruyemişleri sunduklarını ifade eden Polat, özellikle yaz aylarında tercih edilen kayısı, iğde ve keçiboynuzunun farklı şekillerde tüketilebildiğini söyledi.

Eskişehir'de kuruyemiş satışı yapan Recai Polat, üzüm, hurma, kayısı, iğde, keçiboynuzu ve kuru incir gibi sağlığa faydalı pek çok ürünü müşterilerine sunduklarını söyledi.

Kayısı, iğde ve keçiboynuzunun yaz aylarında daha çok tercih edildiğini belirten Polat, bu ürünlerin birden fazla şekilde tüketilebileceğini vurguladı.

"BAĞIŞIKLIK DOSTU BESİNLER"

Keçiboynuzunun kaynatılarak içildiğinde öksürük, balgam ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini dile getiren Polat, "Üzümün kan yapıcı kayısının ise kabızlığı giderici etkisinin olmasından dolayı bağışıklık dostu besinlerdir" ifadelerini kullandı.

Recai Polat, genellikle reçel ve marmelat olarak tüketilen aynı zamanda tatlı ekşi tadıyla bilinen iğde için "Ülser önleyicidir bununla birlikte kan hastalıkları ve uykusuzluğa da iyi gelir" dedi.

"HALKIN ALIM GÜCÜ ZAYIFLADI, FİYATLAR ARTTI"

Bu yıl işlerin durgun geçtiğini dile getiren Polat, "Yaz sezonunda özellikle bayramdan sonra işlerimiz yüzde elli oranında düştü. Halkın alım gücü zayıfladı, geçen yıla göre bazı fiyatlarda yüzde yüz artış yaşandı" dedi.

Polat, hava şartlarından da etkilenen kuru yemişler için "Dolu yağışları üzüm ve kayısı sayısını olumsuz yönde etkiledi" ifadelerini kullandı.

"KURU YEMİŞLER SOĞUK HAVA DEPOLARINDA MUHAFAZA EDİLİYOR"

Ürünlerini soğuk hava depolarında muhafaza ettiklerini söyleyen Recai Polat, "1 yıllık ömre sahip olan bu besinleri yaz aylarında da gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.

