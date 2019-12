Bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerle hastalıklara meydan okuyun

Her sabah ılık bir bardak suyun içine taze sıkılmış yarım limon, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı kadar zerdeçal koyarak içmek, kendinizi bu havalarda daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Sıcak sıcak içilecek kuşburnu, ıhlamur ve nane-limon kış hastalıklarını önlemede son derece etkilidir. Kış aylarında hastalıklardan korunmak için sıcak içecekler, sağlıklı bir uyku ve sıkı giyinmenin önemi büyüktür.

Pazı ve ıspanak da A ve C vitaminleri ile folik asit açısından zengin, lif açısından ise süper zengin besinlerdir. Porsiyon başına oldukça düşük kalori içeren bu sebzeler hafifçe pişirildiklerinde içerdikleri oksalat azalır, diyetteki kalsiyum serbestleşir, böbrek taşı gibi sorunlara da yol açmamış olurlar.

Yakın zamanda yapılan bazı araştırmaların ön sonuçlarında, düzenli lahana tüketilmesinin bazı kanserlere karşı koruyucu olabileceği öne sürülmüştür. Lahana kalsiyum, potasyum, C ve K vitaminleri yanı sıra kansızlık ve sinir sistemi gelişimi için gerekli folik asit için de zengin bir kaynaktır. Lahananın evde hazırlanacak turşusu da fermente bir probiyotik olarak kış aylarında bolca tüketilmelidir.

KABAĞI SOFRALARDAN EKSİK ETMEYİN

Kış aylarında hem yemeği ve salatası hem de tatlısı ile sofralarımızın vazgeçilmezi olan kabak vücudumuzu şeker ve yüksek tansiyon gibi hastalıklardan korumada rol alan C, B vitaminleri, pantotenik asit, folik asit, potasyum ve A vitamininin ön maddesi olan karoten içerir. Sindirime yardımcı olmasının yanı sıra karaciğer ve safra yollarının sağlıklı çalışmasına da destek olur. Bağırsaklarımızdaki mikrobiyotanın sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir lif kaynağıdır. Kabak kalorisi yüksek bir besin olduğu için kontrollü porsiyonlarla tüketilmesinde fayda vardır.

DAHA KOLAY BİR SİNDİRİM VE SIVI DESTEĞİ İÇİN MARUL

Göbek marul, yıl boyunca kolayca bulunur. Tokluk hissi vermesi, sindirimi kolaylaştırması ve sıvı desteği vermesi en önemli özellikleridir. Klasik uzun marullar ise göbek marullardan farklı olarak yüksek miktarda A vitamini ve bir miktar folik asit içerirler. A vitamini, hem sindirim hem de solunum sistemlerinin iç yüzeylerinde, gözde, bağışıklık sisteminde önemli koruyucu görevlere sahiptir.

Ülkemizde özellikle güney yörelerinde sofraların baş tacı olan, uzun yıllardır da suyu ile artık her yerde tüketildiği gözlemlenen şalgam gibi artık teknolojik tarım sayesinde her mevsim bulunabilen nar, az kalorili fakat bol kalsiyum ve A, C, K vitaminlerinden zengin antioksidan içerikleriyle, kış aylarında sizi hastalıklardan korumada önemli bir rol oynayabilirler.