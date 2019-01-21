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Bahadır Sağlam: 'Müzik piyasasının yüzde 75’i çöp'

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.01.2019 23:59 | Son Güncelleme

Pop-rock yorumcusu Bahadır Sağlam, günümüzde üretilen popüler müzik şarkıları ve yorumcularının yüzde 75'inin bu işi bırakması gerektiğini savunarak, "Müzik piyasasının yüzde 75’i çöp” dedi.

Bahadır Sağlam: 'Müzik piyasasının yüzde 75’i çöp'

Müzik dünyasının üç üniversiteli pop-rock yorumcusu Bahadır Sağlam, TRT FM’de konuk olduğu Michael Kuyucu’nun programında günümüzde üretilen popüler müzik şarkıları ve yorumcularının yüzde 75'inin bu işi bırakması gerektiğini söyledi.

“TV’LERDE YAYINLANAN MÜZİK YARIŞMALARINA KANMAYIN”

'Çaresiz Şehir' adlı üçüncü teklisini yayınlayan, sonuncusu 2008 yılında düzenlenen Akademi Türkiye Müzik Yarışması'nın birincisi Bahadır Sağlam, ilginç açıklamalarda bulundu. Yarışmada birinci olmasına rağmen kendisine verilen albüm sözünün tutulmadığını dile getiren Sağlam, “Çok zor günler geçirdim. Bir yandan eğitimime devam ettim. Bir yandan taksicilik yaptım” dedi.

Sağlam, “Televizyonlarda yayınlanan müzik yarışmalarının gençlere hiçbir şey vermediğini, aksine onların hayalleri ile oynandığını söyledi ve “Eğlenmek için katılın, heveslenmeyin, umutlanmayın” çağrısında bulundu.

“ŞARKIMI VEFAT EDEN KIZ ARKADAŞIMA YAZDIM”

Müzik marketlere geçen ay sunduğu 'Çaresiz Şehir' adlı şarkısını yaşanmış gerçek bir hikaye üzerine bestelediğini söyleyen Bahadır Sağlam, bu şarkıyı vefat eden kız arkadaşının ardından yazdığını ve şarkının klibinde de hikayenin aslına sadık kaldığını söyledi.

"ELİMDE OLSA PİYASADA OLANLARIN YÜZDE 25'İNİ TUTARDIM"

Michael Kuyucu, önce Galatasaray Üniversitesi İletişim ve Müzik Teknolojileri bölümünü, daha sonra Haliç Üniversitesi konservatuvarını bitiren ve ardından 9 Eylül Üniversitesinde müzik öğretmenliği eğitimi alarak üç üniversiteden mezun olan Bahadır Sağlam’a “Bu işin eğitimini almış biri olarak bugünün pop müziği hakkında ne düşünüyorsun?” sorusunu yöneltti. Bahadır Sağlam, "Türkiye’de popüler oluyorsanız başarılı sayılıyorsunuz. Ne yaptığınız, yaptığınız işin iyi olması, kaliteli olması hiç önemli değil. Yapılan şarkıların sözleri, müzikleri hep aynı. Elimde olsa şu an piyasada olan ve müzik yapanların yüzde 25’ini tutar, kalan yüzde 75’ine 'gidin başka iş yapın' derdim. Müzik piyasasının yüzde 75’i çöp” diyerek popüler müzik sektörünü eleştirdi. (İHA)

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