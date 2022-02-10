Bahadır Ünlü kimdir, aslen nereli? Kurtlar Vadisi oyuncusu işlettiği kafesinde müşteriye bıçakla saldırdı!

Daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde de rol alan oyuncu Bahadır Ünlü, takipçilerini şaşırtan bir harekette bulundu. Ünlü, önce işlettikleri kafede müşterilere saldırdı ardından görüntüler sosyal medya üzerinde yayınladı. Tepki çeken olay sonrası Ünlü'nün kariyeri merak ediliyor.

KURTLAR VADİSİ OYUNCUSU BAHADIR ÜNLÜ KİMDİR?

Bahadır Ünlü, kariyerine 2003 yılında Akvariom adlı İran-Türk ortak yapım bir filminde rol alarak başlamıştır. Ünlü, yirmiden fazla Türkçe, Almanca ve İngilizce film ve yapımda oyunculuk yapmıştır. Aynı zamanda birçok firmanın reklam filmlerinde rol almıştır.

BAHADIR ÜNLÜ'NÜN ROL ALDIĞI DİZİLER NELER?

Kurtlar Vadisi,

Arka Sokaklar,

Muhteşem Yüzyıl .

KAFEDE MÜŞTERİLERE SALDIRDI

20 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı:

Kafeye gelen müşteriler ile eşi arasında yaşanan tartışma sonrası Bahadır Ünlü eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü. Bununla yetinmeyen oyuncu bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Müşteri olay sonrası şikayetçi olmadı.

Ancak Ünlü o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hemen harekete geçildi. Olay sonrası gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.



