MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahadır Ünlü kimdir, aslen nereli? Kurtlar Vadisi oyuncusu işlettiği kafesinde müşteriye bıçakla saldırdı!

Bahadır Ünlü kimdir, aslen nereli? Kurtlar Vadisi oyuncusu işlettiği kafesinde müşteriye bıçakla saldırdı!

10.02.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde de rol alan oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle beraber işlettikleri kafeye gelen müşterilere bıçakla saldırdı. Ardından da o anları sosyal medyada paylaştı. Olay sonrası Bahadır Ünlü'nün hayatı ve kim olduğu merak edildi. Peki Bahadır Ünlü kimdir, aslen nereli? Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü kaç yaşında? İşte hayatı...

Bahadır Ünlü kimdir, aslen nereli? Kurtlar Vadisi oyuncusu işlettiği kafesinde müşteriye bıçakla saldırdı!

Daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde de rol alan oyuncu Bahadır Ünlü, takipçilerini şaşırtan bir harekette bulundu. Ünlü, önce işlettikleri kafede müşterilere saldırdı ardından görüntüler sosyal medya üzerinde yayınladı. Tepki çeken olay sonrası Ünlü'nün kariyeri merak ediliyor.

KURTLAR VADİSİ OYUNCUSU BAHADIR ÜNLÜ KİMDİR?

Bahadır Ünlü, kariyerine 2003 yılında Akvariom adlı İran-Türk ortak yapım bir filminde rol alarak başlamıştır. Ünlü, yirmiden fazla Türkçe, Almanca ve İngilizce film ve yapımda oyunculuk yapmıştır. Aynı zamanda birçok firmanın reklam filmlerinde rol almıştır.

BAHADIR ÜNLÜ'NÜN ROL ALDIĞI DİZİLER NELER?

Kurtlar Vadisi,
Arka Sokaklar,
Muhteşem Yüzyıl .

KAFEDE MÜŞTERİLERE SALDIRDI

bahadir-lwca-nhMx

20 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı:

Kafeye gelen müşteriler ile eşi arasında yaşanan tartışma sonrası Bahadır Ünlü eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü. Bununla yetinmeyen oyuncu bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Müşteri olay sonrası şikayetçi olmadı.

Ancak Ünlü o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hemen harekete geçildi. Olay sonrası gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlu kopyası! Kocaman olduOğlu kopyası! Kocaman oldu
Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!
Ünlü sanatçıdan acı haber! "Çınarımızı canımızı kaybettik"Ünlü sanatçıdan acı haber! "Çınarımızı canımızı kaybettik"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

8 yıllık evlilik 5 dakikada bitti

8 yıllık evlilik 5 dakikada bitti

Mustafa Sandal elektrik faturası paylaştı ve çağrı yaptı

Mustafa Sandal elektrik faturası paylaştı ve çağrı yaptı

İlginizi Çekebilir

Yeme güçlüğü çekenler dikkat! Tanı konulması yıllar sürüyor…

Yeme güçlüğü çekenler dikkat! Tanı konulması yıllar sürüyor…

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Meriç Erkan'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı!

Meriç Erkan'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı!

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.