Bahar aylarında giysi seçimi hasta ediyor!

Sağlıklı bir kişide ortalama vücut ısısı 36,5-37 derecedir. Beyinde bulunan kontrol merkezi, dış ortam ile ilgili gerekli uyarıları alıp; kan damarları, ter bezleri, akciğer, deri, böbrekler, böbrek üstü bezleri, yağ dokusu ve kaslar ile ısıyı dengelemeye çalışmaktadır. Damarların genişlediği, büzüldüğü, ter bezleri salgılarının artıp azaldığı bu düzenleme sırasında; terleme duygusu veya üşüme duygusu ortaya çıkabilmektedir. Denge sağlanırken, ihtiyaca göre, böbreklerdeki su da tutulmakta veya atılmaktadır. Hava şartlarında ani değişimler meydana geldiğinde, hissedilen rüzgar ve soğuk vücudu hazırlıksız yakalayarak; bağışıklı sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır. Direncin düştüğü bu zayıf dönemde hastalıklara yakalanmak da kaçınılmaz hale gelebilmektedir.

HASTA OLMADAN C VİTAMİNİ TÜKETİLMELİ

Doğru gıdalar metabolizmanın güçlenmesine yardımcı olmakta ve hastalıklara karşı kalkan oluşturabilmektedir. Güne yeşil ve sarı meyvelerin sularıyla başlamak, C vitamini açısından zengin bir beslenme sağlayacaktır. Özellikle boğazda duyulan hassasiyet ya da öksürük için bu içecekler oldukça faydalı olabilmektedir. Günün geri kalanında ise bitki çayları tüketmek sıvı alımını sağlarken, güçlü bir koruma için metabolizmaya destek olmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirirken önem verilmesi gereken diğer doğal takviyeler ise ekinezya bitkisi ve ekmek mayasından üretilen beta-glukandır. Öte yandan vücudun savunma sistemi işlevini yapabiliyor olması için burun ve ağızdan başlayan giriş yollarının sağlıklı olması büyük önem taşımaktadır. Bu sistemin düzgün çalışması için günde ortalama 2-3 litre su tüketilmesi önerilmektedir.

KALİTELİ UYKU BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Günde en az 7-8 saatlik kaliteli bir uykuyla vücudu dinlendirmek, ertesi gün için gerekli enerjiyi toplamaya yardımcı olacaktır. Uyku ortamının özelliklerine de dikkat edilmesi gerekir. İyi havalandırılmamış, nemli, çok sıcak veya çok soğuk bir ortam, uyku kalitesini düşüreceğinden bağışıklık sistemini de olumsuz etkileyecektir. Kaliteli bir uykunun ardından alınacak ılık bir duş ise, vücudu güne hazırlayacak ve gün boyu zinde kalmayı sağlayacaktır.