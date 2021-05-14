Bahar Candan Armağan Çağlayan'ı şaşkına çevirdi! "5 bin TL’ye sehpam olacak eğitimli insanlar var"

Gör Beni programına katılan Bahar Candan, çok sevdiğini söylediği Nur Yerlitaş’ın kendisi için diktiği bir elbiseyi giydi.

"PARA İÇİN SEHPAM OLACAK ÇOK İYİ EĞİTİMLİ İNSANLAR VAR"

5 bin TL maaş + SGK ile arkadaş arayan Bahar Candan bir sosyal deney yaptığını anlattı ve "Bu paraya arkadaşım olacak, arkadaşım değil sehpam olarak durabilecek, bir sürücü çok iyi eğitim almış çocuklar var." diyerek Armağan Çağlayan'ı şaşkına çevirdi.

“BEYNİMİN DÖRTTE BİRİNİ KULLANIYORUM”

Bahar Candan’ın “Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten.” sözleri üzerine Armağan Çağlayan “O kadar zekisiniz ki o yüzden dörtte birini kullanıyorsunuz, salaklık bende anlamadım.” diye yanıt verdi. Bunun üzerine Bahar Candan ise, “Estağfurullah, aslında ‘esta piti piti’ demeliyiz. Anlatırdım ama anlatmayacağım çünkü dörtte birini kullanıyorum.” ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ KONTROL EDİLMEM LAZIM"

Her zaman olduğu gibi ilginç açıklamalara imza atan Bahar Candan, kendisinin bir “silah” olduğunu söyledi: “Bahar Candan bir silah ve kimin elinde olduğu çok önemli. Kendi kafasına da sıkabilir. Benim çok iyi kontrol edilmem lazım.”



