Bahar Candan Armağan Çağlayan'ı şaşkına çevirdi! "5 bin TL’ye sehpam olacak eğitimli insanlar var"

Gör Beni programına katılan Bahar Candan, çok sevdiğini söylediği Nur Yerlitaş’ın kendisi için diktiği bir elbiseyi giydi.
5 bin TL maaş + SGK ile arkadaş arayan Bahar Candan bir sosyal deney yaptığını anlattı ve "Bu paraya arkadaşım olacak, arkadaşım değil sehpam olarak durabilecek, bir sürücü çok iyi eğitim almış çocuklar var." diyerek Armağan Çağlayan'ı şaşkına çevirdi.
Bahar Candan’ın “Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten.” sözleri üzerine Armağan Çağlayan “O kadar zekisiniz ki o yüzden dörtte birini kullanıyorsunuz, salaklık bende anlamadım.” diye yanıt verdi. Bunun üzerine Bahar Candan ise, “Estağfurullah, aslında ‘esta piti piti’ demeliyiz. Anlatırdım ama anlatmayacağım çünkü dörtte birini kullanıyorum.” ifadelerini kullandı.
Her zaman olduğu gibi ilginç açıklamalara imza atan Bahar Candan, kendisinin bir “silah” olduğunu söyledi: “Bahar Candan bir silah ve kimin elinde olduğu çok önemli. Kendi kafasına da sıkabilir. Benim çok iyi kontrol edilmem lazım.”
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