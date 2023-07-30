MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar Candan bu sefer de eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi

Bahar Candan bu sefer de eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi

30.07.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman televizyonlardaki moda yarışmalarında yer alan ve skandal paylaşımlarıyla tanınan Bahar Candan bu sefer de eteğini kaldırıp iç çamaşırını göstererek herkesi şoke etti.

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı skandal pozlarıyla dikkat çekiyor.

Ablası Nihal Candan'la birlikte sürekli gündeme gelen Bahar Candan yine yaptı yapacağını... Barbie modasına uyup pembe giyen fenomen bu sefer de eteğini kaldırarak iç çamaşırını gösterdi.

1

İçki fırlatılınca... Seyirciye mikrofonu fırlattı İçki fırlatılınca... Seyirciye mikrofonu fırlattı

Bahar Candan'ın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

2

Bahar Candan geçtiğimiz aylarda banka hesabındaki parayı paylaşmıştı. Ünlü ismin, banka hesabında 12 Milyon TL olduğunu gören takipçileri ise kısa süreli bir şok yaşamıştı.

4


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarışmadan elenince cinsel ilişki itirafı geldi! "Gece geç saatlerde..."Yarışmadan elenince cinsel ilişki itirafı geldi! "Gece geç saatlerde..."
Parti sonrası tatile çıktı! Bikinisiyle pozları olay olduParti sonrası tatile çıktı! Bikinisiyle pozları olay oldu
İçki fırlatılınca... Seyirciye mikrofonu fırlattıİçki fırlatılınca... Seyirciye mikrofonu fırlattı
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan stil ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gizemli salgın! 231 kişiyi felç etti, 4 kişi de öldü

Gizemli salgın! 231 kişiyi felç etti, 4 kişi de öldü

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Günün Videosu

Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı! Şoke eden anlar saniye saniye kamerada
Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı! Şoke eden anlar saniye saniye kamerada
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.