Bahar Candan bu sefer de eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı skandal pozlarıyla dikkat çekiyor.

Ablası Nihal Candan'la birlikte sürekli gündeme gelen Bahar Candan yine yaptı yapacağını... Barbie modasına uyup pembe giyen fenomen bu sefer de eteğini kaldırarak iç çamaşırını gösterdi.

Bahar Candan'ın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Bahar Candan geçtiğimiz aylarda banka hesabındaki parayı paylaşmıştı. Ünlü ismin, banka hesabında 12 Milyon TL olduğunu gören takipçileri ise kısa süreli bir şok yaşamıştı.



