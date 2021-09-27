Bahar Candan'dan tartışma yaratan açıklama! "3 ayda 1 trilyonluk oluyorum"

Katıldığı moda programlarıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan TV yıldızı Bahar Candan, bugün Beyaz TV'de Seren Serengil ve Bircan Bali'nin konuğu oldu.

Seren Serengil, Bahar Candan’a lüks yaşantısının sırrını ve bu paranın kaynağını sordu.

"PEKİ O KADAR KAZANIYOR MUSUN?"

"Ben 3 ayda 1 Trilyonluk oluyorum" diyen Bahar Candan'a, Serengil, "Peki o kadar kazanıyor musun?" diye sordu.

Soruyu gülerek geçiştiren Bahar Candan, ”Benim ülkemize şöyle bir artım olabilir: Ben Euro bazlı alışveriş yapıp, konaklayıp, yiyorum ve bunu ülkemizde yapıyorum. Aynı parayı bence herkes harcıyor” dedi.

