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  4. Bahar Candan'dan tartışma yaratan açıklama! "3 ayda 1 trilyonluk oluyorum"

Bahar Candan'dan tartışma yaratan açıklama! "3 ayda 1 trilyonluk oluyorum"

27.09.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan Bahar Candan, "Otelde yaşıyorum 3 ayda 1 Trilyonluk oluyorum." açıklamasıyla gündem oldu.

Katıldığı moda programlarıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan TV yıldızı Bahar Candan, bugün Beyaz TV'de Seren Serengil ve Bircan Bali'nin konuğu oldu.

Seren Serengil, Bahar Candan’a lüks yaşantısının sırrını ve bu paranın kaynağını sordu.

"PEKİ O KADAR KAZANIYOR MUSUN?"

"Ben 3 ayda 1 Trilyonluk oluyorum" diyen Bahar Candan'a, Serengil, "Peki o kadar kazanıyor musun?" diye sordu.

Soruyu gülerek geçiştiren Bahar Candan, ”Benim ülkemize şöyle bir artım olabilir: Ben Euro bazlı alışveriş yapıp, konaklayıp, yiyorum ve bunu ülkemizde yapıyorum. Aynı parayı bence herkes harcıyor” dedi.

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Bahar Candan Seren Serengil
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