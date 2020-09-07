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Bahar Candan'ın ifşa korkusu! 'Partide isteğim dışı...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanındıktan sonra yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündem olan Bahar Candan geçtiğimiz yıllarda bir kadını darp etmişti. Bahar Candan geçtiğimiz gün bu videoyu hatırlatarak ifşalanmaktan korktuğunu bir nevi ifade etti.

Bahar Candan'ın ifşa korkusu! 'Partide isteğim dışı...'

İşte Benim Stilim yarışması sonrası tanınan ve Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sık sık eleştirilen Bahar Candan'ın bir kavgaya karışması olay olmuştu. Candan bir kızı döverken çekilen o anlar olay olmuştu.

Ekran Alıntısı

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren Bahar Candan, arkadaş grubuyla oturduğu esnada karşısındaki genç kıza önce tokat atmış sonra da tekme ve yumruklarla saldırmıştı.

Bahar Candan ayağını sallayan arkadaşını dövdüBahar Candan ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Bahar Candan olaydan uzun bir süre sonra ilginç bir paylaşım yaptı. Candan dayak videosunu paylaşarak şunları yazdı:

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"2 yıl önce kendi dayak yediği videoyu ifşalayan eylem 'videodaki' dün gece partide isteğim dışı videomu çekmiştir. 6 Eylül 2020 gecesi ben Bahar Candan'ın okul mesleki ve ailevi hayatımı zedeleyecek videonun yayılması halindebu kişi suçludur."

Bahar Candan'ın bu paylaşımı sosyal medyada merak konusu oldu ve ifşalanmaktan korktuğu için böyle bir açıklama yaptığı iddia edildi.

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