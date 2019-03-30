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Bahar Candan kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Bahar Candan, "Ben harcayabileceğim paranın hep daha azını harcadım. Harcamak istesem fazlası da vardı. Aylık giderimiz 40 bin TL'yi buluyor. Dondurma şarkımla 400 bin TL kazanmışımdır." dedi.

Moda yarışmasındaki performansıyla adını duyuran Bahar Candan, katıldığı canlı yayında aylık gelir ve giderinin ne kadar olduğunu açıkladı.

"PARALI BİR YAŞAMIN PEŞİNDE DEĞİLİM"

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla adından söz ettiren Bahar Candan, aylık gider itirafıyla herkesi şaşırttı. Candan, "Ben paralı zengin bir yaşam peşinde değilim, ben kaliteli ve eğlenceli bir hayat yaşamak istiyorum. Ben harcayabileceğim paranın hep daha azını harcadım. Harcamak istesem fazlası da vardı.Aylık giderimiz 40 bin TL'yi buluyor." ifadelerini kullandı.

"400 TL'DEN FAZLA KAZANMIŞIMDIR"

Kazancı hakkında da bilgi veren Bahar Candan, "Düzenli DJ'lik yapıyoruz oradan da aylık ciddi para alıyoruz…'Dondurma' şarkımdan da çok para kazandım. 400 bin TL'den fazla para kazanmışımdır o şarkımla… Bizim üç dükkanımız var. İkisinin geliri ablama, birinin geliri babama gidiyor. Babamın kredi kartını kullanıyorum, ablam da bana nakit veriyor…" dedi.

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bahar candan 2. Sayfa aylık geliri

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