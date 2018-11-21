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Bahar Candan sonunda itiraf etti! O fotoğraflar...

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.11.2018 10:48 | Son Güncelleme

Sosyal medyada fotoğraflarla olay yaratan ve anoreksiya olduğu iddiası gündeme gelen Bahar Candan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Candan, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

Bahar Candan sonunda itiraf etti! O fotoğraflar...
  • Anoreksiya değilim. Onun kötü bir şey olduğunun farkındayım. Ben ve arkadaşlarım beni çok beğeniyoruz.

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    1. sınıftan itibaren Instagram kullanıyorum. Photoshop yapmadığım bir fotoğrafım yok. Daha çok photoshop yaptığım fotoğrafım var.
  • Benim anoreksiya olan bir sürü arkadaşım var. Olmak istemiyorum, onlara üzülüyorum. Bazen insanlara şaka yapıyorum. 'Anoreksiya aşk' yazıyorum. Çünkü yanımdaki arkadaşım anoreksiya.

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  • Beyaz pantolonlu fotoğrafımda daha çok photoshop var. Ablam beni aradı. ‘Çok endişelendim’ dedi. ‘ablacım photoshop yaptım’ dedim. En zayıf değilim, boyum çok uzun.

  • Benim annem bir kolejde Türkçe öğretmeni. Ben atasözleri ve deyimleri çok iyi biliyorum. Bir konuşma içerisinde insan bazen takılabiliyor.

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  • Benim sosyal ortamımda benim konuşma şeklime alıştık. Benim arkadaşlarım da benim gibi konuşuyorlar. Bize normal. Benim gittiğim yerlere baktığınızda, benim arkadaşlarımla zaman geçirdiğinizde ben standardım.

  • İnsanlar benim yüzümden concon konuşmaya başladılar. Ben bir şey yaptım, onlar abarttılar.

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  • En çok Şeyma Subaşı’nı beğeniyorum, sonra ablamı beğeniyorum .

  • Anladığım kadarıyla benim Instagram sayfamı eleştiriyoruz. Gelecekte avukat olunca tarzımı değiştireceğim.

  • Benim instagram sayfama bakarsanız ben ne popülerse onu yaptım. Sarı saç modaysa benimkiler beyazdı. Şuanda mirror selfie moda.

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  • Benimle arkadaş olmaya çalışıyorlar. Oluyoruz. Sonra benim gibi davranmaya başladıklarında o ilişki çatırdamaya başlıyor. Ben daha olgun istiyorum. Ama benim gibi davranmaya başlayınca olmuyor.

  • Ben Einstein’in denge teorisine çok inanıyorum. Ben çok iyi okullara gitmiş bir kızım.

  • Benim kız arkadaşımın çok olgun olması gerekiyor. Ben birden ‘buradan çok sıkıldım, gidiyorum’ diyebilirim. O anda kız arkadaşımın olgun olup beni durdurması lazım.

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  • Benim en iyi arkadaşım vardı. Sevgilimin adı Mert. O da gitti sırf ‘Meeeerrrttt’ diyebilmek için gitti Mert diye bir çocukla çıktı.

  • Ben kız arkadaşlarıma da hediye alırım. Çünkü ben kendime bir şey alınca kıskanıyorlar. Kıskanmasınlar diye onlara da alıyorum.

  • Çıktığım çocuklara bakarsanız ayrılıyoruz, geri barışıyoruz… Ayrılıyoruz, geri barışıyoruz… Neden ayrılıyoruz bilmiyorum. Nasıl olsa geri barışacağız. Şuanda ayrıyız. 2 yıl oldu ilişkimiz...

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    • Şuan 20 yaşındayım. O benden 6 ay büyük. 20,5 yaşında… Ben daha iyi çocuklarla çıkmak istiyorum. Çünkü o bazen kötülük yapıyor. Çok daha iyi çocuklarla çıkabilirdim o da onu daha çok seven kızlarla çıkabilir. Arkadaş çevremiz de çok kalabalık değil. Yeni insanlarla tanışsak…

    • Hayal gücünü geliştirirsen beni anlayabilirsin, yoksa anlayamazsın.

    • Mesajıma geç cevap veriyor, o zaman çok sinirleniyorum. Mesaj atınca bekliyorum çünkü. Son görülme, mavi tik…

      Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...
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    Soluğu denizde aldıSoluğu denizde aldı
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    Anahtar Kelimeler:
    bahar candan Anoreksiya 2. Sayfa kanal d

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