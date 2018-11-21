Bahar Candan sonunda itiraf etti! O fotoğraflar...

Şuan 20 yaşındayım. O benden 6 ay büyük. 20,5 yaşında… Ben daha iyi çocuklarla çıkmak istiyorum. Çünkü o bazen kötülük yapıyor. Çok daha iyi çocuklarla çıkabilirdim o da onu daha çok seven kızlarla çıkabilir. Arkadaş çevremiz de çok kalabalık değil. Yeni insanlarla tanışsak…