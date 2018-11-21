Bahar Candan sonunda itiraf etti! O fotoğraflar...

Beyaz pantolonlu fotoğrafımda daha çok photoshop var. Ablam beni aradı. ‘Çok endişelendim’ dedi. ‘ablacım photoshop yaptım’ dedim. En zayıf değilim, boyum çok uzun.
Benim sosyal ortamımda benim konuşma şeklime alıştık. Benim arkadaşlarım da benim gibi konuşuyorlar. Bize normal. Benim gittiğim yerlere baktığınızda, benim arkadaşlarımla zaman geçirdiğinizde ben standardım.
En çok Şeyma Subaşı’nı beğeniyorum, sonra ablamı beğeniyorum .
Anladığım kadarıyla benim Instagram sayfamı eleştiriyoruz. Gelecekte avukat olunca tarzımı değiştireceğim.
Benimle arkadaş olmaya çalışıyorlar. Oluyoruz. Sonra benim gibi davranmaya başladıklarında o ilişki çatırdamaya başlıyor. Ben daha olgun istiyorum. Ama benim gibi davranmaya başlayınca olmuyor.
Ben Einstein’in denge teorisine çok inanıyorum. Ben çok iyi okullara gitmiş bir kızım.
Benim en iyi arkadaşım vardı. Sevgilimin adı Mert. O da gitti sırf ‘Meeeerrrttt’ diyebilmek için gitti Mert diye bir çocukla çıktı.
Ben kız arkadaşlarıma da hediye alırım. Çünkü ben kendime bir şey alınca kıskanıyorlar. Kıskanmasınlar diye onlara da alıyorum.
Şuan 20 yaşındayım. O benden 6 ay büyük. 20,5 yaşında… Ben daha iyi çocuklarla çıkmak istiyorum. Çünkü o bazen kötülük yapıyor. Çok daha iyi çocuklarla çıkabilirdim o da onu daha çok seven kızlarla çıkabilir. Arkadaş çevremiz de çok kalabalık değil. Yeni insanlarla tanışsak…
Hayal gücünü geliştirirsen beni anlayabilirsin, yoksa anlayamazsın.
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