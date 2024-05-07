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Bahar dizisi bitti mi? Demet Evgar açıkladı: Bunun hastalığı var...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolde olduğunu ve reyting rekorları kıran Bahar dizisi son bölüm yayınlanmayacak. İddialardan sonra yapımdan ve Demet Evgar'dan açıklama geldi.

Bahar dizisi bitti mi? Demet Evgar açıkladı: Bunun hastalığı var...

Bahar dizisi ilk bölümünden beri reyting rekorları kırıyor. Dizinin başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer alıyor.

Bahar dizisi 12. yeni bölümü ile merakla beklenirken fragman yayınlanmadı ve Birsen Altuntaş da "Yayınlanmayacak" iddiasında bulundu.

Dizinin yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak edilirken sosyal medyada dizinin fanlarından yorumlar gecikmedi.

Dizinin bittiğini düşünüp üzülenler, son bölümün yayınlanmayacağını duyup isyan edenler sosyal medyada paylaşım yaparken yapımdan açıklama geldi.

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Yapım ekibinden yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs Salı akşamı dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak ve tekrar bölüm ekrana gelecek.

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DEMET EVGAR AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda, "Bahar" dizisinin yeni bölümünün, bir oyuncunun sağlık sorunu nedeniyle tamamlanamadığını belirten Demet Evgar "Haftanın 6 günü 14-15 saatler çalışılıyor. Bunun hastalığı var sağlığı var... Biz de öyle bir şeye denk geldik anlayışınıza sığınıyoruz" dedi.


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bahar Demet Evgar
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