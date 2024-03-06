Bahar'ın asistan doktoru Seren'i canlandıran Nil Sude Albayrak sosyal medyayı salladı! Doktorlar Zenan yorumu

Demet Evgar Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan 'ın rol aldığı Bahar dizisi reytingleri alt üst etti.

Kızılcık Şerbeti ve İnci Taneleri’nin rekorlarını elinden alan dizide rol alan Nil Sude Albayrak da gündem oldu.

En son Aile dizisinin kadrosunda yer alan Nil Sude Albayrak, "Seren" karakterine hayat veriyor.

Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak dizide biraz hırçın, sözünü sakınmayan ve zaman zaman da asistanlara 'zorbalık' yapan bir rolde.



Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Bahar'ın Seren'i için Doktorlar Zenan benzetmesi yapılınca sosyal medya karıştı. Zenan hayranları "Bu mobbing bağımlısı karakteri bir kez daha Zenan'a benzetirseniz onunla beraber sizi de boğarım" yorumlarında bulundu.