Kendall Jenner bu sefer minik bikinisiyle poz verdi! "Bu teşhircilik"

Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kendall Jenner, ABD merkezli Forbes dergisinin başarıyla adından söz ettiren 30 yaş altı ünlüler listesine girerek gündeme gelmişti.

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ailenin model üyesi Kendall Jenner son günlerde gündemden düşmüyor.

Sütyensiz seçimleriyle sık sık eleştirilen model son olarak minicik bikini altıyla kıvrımlarını sergiledi.



28 yaşındaki süpermodelin pozu tepki çekti bu pozu görenler "Bu teşhircilik artık" yorumlarında bulundu.

Model Kendall Jenner ve rapçi Bad Bunny, bir yıla yakın bir süre birlikte olduktan sonra ilişkilerine son vermişti.