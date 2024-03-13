Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kardeşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıymış...

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin kadrosunda bulunduğu Bahar dizisinin başrolünü başarılı oyuncu Demet Evgar canlandırıyor. 1 Erkek 1 Kadın dizisi ile hafızalara kazınan Evgar sonrasında Emret Komutanım, Alev Alev, Avlu ve Yedi Numara gibi dizilerde de boy göstermişti. Bir erkek kardeşi bulunan Evgar'ın, kardeşi de kendi gibi oyuncu çıktı.

KARDEŞİ DE OYUNCU ÇIKTI

Bir erkek kardeşi bulunan ünlü oyuncu Demet Evgar'ın, kardeşi de meslektaşı çıktı.

Film sektörüyle ilgilenen Demet Evgar'ın erkek kardeşi Yiğit Evgar aynı zamanda oyunculuk da yapıyor.

Yiğit Evgar ablası Demet Evga ile beraber'Gençlik Başımda Duman' dizisinde yer aldı.

Kavak Yelleri dizisinde Umut rolünü oynadı.

Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde aldı.

Yönetmenliğini yaptığı Balık Kraker adlı filmin başrolünde ablası Demet Evgar yer aldı.





