MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kardeşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıymış...

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kardeşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıymış...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.03.2024 23:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayın hayatına başladığı günden itibaren reyting rekorlarına imza atan Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'ın kendi gibi oyuncu bir kardeşinin olduğu ortaya çıktı. Daha önce aynı dizide rol alan abla kardeş aynı sahneleri paylaşmış. Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kardeşi bakın kimmiş...

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin kadrosunda bulunduğu Bahar dizisinin başrolünü başarılı oyuncu Demet Evgar canlandırıyor. 1 Erkek 1 Kadın dizisi ile hafızalara kazınan Evgar sonrasında Emret Komutanım, Alev Alev, Avlu ve Yedi Numara gibi dizilerde de boy göstermişti. Bir erkek kardeşi bulunan Evgar'ın, kardeşi de kendi gibi oyuncu çıktı.

KARDEŞİ DE OYUNCU ÇIKTI

Bir erkek kardeşi bulunan ünlü oyuncu Demet Evgar'ın, kardeşi de meslektaşı çıktı.

demet evgar

Film sektörüyle ilgilenen Demet Evgar'ın erkek kardeşi Yiğit Evgar aynı zamanda oyunculuk da yapıyor.

g3

Yiğit Evgar ablası Demet Evga ile beraber'Gençlik Başımda Duman' dizisinde yer aldı.

g1

Kavak Yelleri dizisinde Umut rolünü oynadı.

g2

Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde aldı.

HGG

Yönetmenliğini yaptığı Balık Kraker adlı filmin başrolünde ablası Demet Evgar yer aldı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan Ramazan kararı... Ne dans ne pavyon var!Şaşırtan Ramazan kararı... Ne dans ne pavyon var!
Kayıp ikizi! Oscar'da şaşırtan benzerlikKayıp ikizi! Oscar'da şaşırtan benzerlik
İsyan etti: "Büyük bir vicdansızlıktır..."İsyan etti: "Büyük bir vicdansızlıktır..."
Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar bahar Oyuncu ecem ünlü oyuncu
En Çok Okunan Haberler
B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

3 büyükşehir üç farklı sonuç! Tablo tersine döndü

3 büyükşehir üç farklı sonuç! Tablo tersine döndü

Kredi faizleri, limitler... Bankalarda yoğun mesai

Kredi faizleri, limitler... Bankalarda yoğun mesai

Ali Koç, Galatasaray'a sert sözler sözlemişti! G.Saray Kulübünden yanıt geldi

Ali Koç, Galatasaray'a sert sözler sözlemişti! G.Saray Kulübünden yanıt geldi

Trakya'yı bekleyen Ganos Fayı tehlikesi! Deprem sessizliği 100 yılı aştı…

Trakya'yı bekleyen Ganos Fayı tehlikesi! Deprem sessizliği 100 yılı aştı…

Son anket sonuçlarını paylaştı! CHP'nin o adayına dikkat çekti: 'Her kesimden oy alıyor'

Son anket sonuçlarını paylaştı! CHP'nin o adayına dikkat çekti: 'Her kesimden oy alıyor'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.