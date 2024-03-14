YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Keşfet
    4. Tchibo, Kahve Dünyası, Jacobs... En sevilen kahve markalarında %60'a varan indirim

    Tchibo, Kahve Dünyası, Jacobs... En sevilen kahve markalarında %60'a varan indirim

    Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
    14.03.2024 12:30
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tchibo'dan Kahve Dünyası'na, Starbucks'tan Nescafe'ye dünyaca ünlü kahve markalarında bugüne özel %60'a varan indirimler başladı. Türk kahvesi, filtre kahve, kapsül kahve, granül kahve ve çok daha fazla kahve çeşidine uygun fiyatlarla ulaşmak isterseniz, hemen şimdi sizin için seçtiğimiz markalardaki indirimleri keşfedin!

    Tchibo, Kahve Dünyası, Jacobs... En sevilen kahve markalarında %60'a varan indirim

    Günün her saatinde kahve keyfi yapmayı seviyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz. Eşsiz lezzetiyle her yudumunda sizi mutlu edecek kaliteli kahvelerde Bahar Fırsatları'na özel kısa süreliğine %60'a varan indirimler başladı. Dünyaca ünlü kahve markalarındaki indirimleri biz de sizin için bir araya getirdik. İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edebileceğiniz çeşit çeşit kahveleri keşfetmeye ne dersiniz? İşte detaylar!

    1. Kahve Dünyası 250 gr Türk kahvesi 80 TL'ye düştü

    Adsız tasarım - 2024-03-14T121154.741

    Kahve Dünyası deyince akla, adından da anlaşılacağı üzere kahve gelse de, markanın ürün yelpazesi sadece kahveyle sınırlı değil. Çeşit çeşit el yapımı çikolataları, sağlıklı atıştırmalıkları, fıstıklı gofretleri de en az kahveleri kadar seviliyor. Kahve söz konusu olduğunda da akla gelen ilk markalardan biri olan Kahve Dünyası, kahve tutkunlarının favorisi. Özellikle büyük gramajlı teneke kutularda satışa sunulan Türk kahveleri avantajlı fiyatıyla öne çıktığından çokça tercih ediliyor. Bugüne özel Kahve Dünyası 250 gramlık Türk kahvesi de 80 TL'ye düştü. Acele edin!

    Ürünü İncele

    2. Starbucks kahvelerde %50'ye varan indirim

    Adsız tasarım - 2024-02-14T140446.643

    Kahve deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Starbucks, dünya çapında en çok satan kahve markası olarak karşımıza çıkıyor. Toffee Nut Latte, Pumpkin Spice Latte gibi pek çok farklı kahve çeşidini de hayatımıza sokan marka her damak zevkine uygun ürünler sunarak kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Eğer siz de Starbucks lezzetlerini evde de tatmak isterseniz filtre kahveden aromalı kahvelere indirimdeki kahve çeşitlerine bir göz atmalısınız.

    Ürünü İncele

    3. Tchibo Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve 4 adet 350 TL

    Adsız tasarım - 2024-03-14T120703.722

    Farklı damak zevklerine hitap eden Tchibo, çok çeşitli kahveleriyle öne çıkıyor. Tchibo'nun bazı kahve çeşitleri de epeyce popüler. En çok sevilen ve satılan kahvesi de Tchibo Gold Selection! İlk yudumda zengin ve yoğun lezzet sunan, içenlerin övgüyle bahsettiği bu kahve çoklu alımda son derece uyguna geliyor. Bugüne özel 4 paketi 350 TL, bizden söylemesi bu fırsat kaçmaz!

    Ürünü İncele

    4. Julius Meinl kahvelerde %60'a varan indirim

    Adsız tasarım - 2024-03-14T115758.764

    Avusturya merkezli köklü bir kahve markası olan Julius Meinl, dünya çapında tanınan kahveleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Uzun yıllara dayanan tecrübesi ile kaliteli kahve ürünleri sunan marka; çekirdek kahveden kapsül kahveye geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Geleneksel Viyana kahvesi kültürünü devam ettiren marka, özel karışımları ve özgün tat profili ile kahve tutkunlarının beğenisini kazanıyor.

    Ürünü İncele

    5. Nescafe ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

    Adsız tasarım - 2024-03-14T120039.938

    Hızlı ve pratik bir şekilde lezzetli kahveler yapmanızı sağlayan Nescafe, yıllardır dünya çapındaki en popüler kahve markaları arasında yer alıyor. Sıcak suya ya da süte ekleyip karıştırarak saniyeler içinde kahve keyfi yaşamanızı sağlayacak markanın kahveleri, lezzetiyle de damak çatlatıyor. Kahve sevenler için klasik lezzetlerin yanı sıra aromalı, sütlü ve kremalı kahveler de sunan markanın en sevilen ürünleri arasında Nescafe Gold, Nescafe Classic, Nescafe 3ü1 Arada, Nescafe Espresso bulunuyor.

    Ürünü İncele

    6. Jacobs'ta çok al az öde

    Adsız tasarım - 2024-03-14T120445.831

    Kahve severlere lezzetli ve kaliteli bir kahve deneyimi sunan Jacobs, profesyonel kahve uzmanları tarafından seçilen en kaliteli kahve çekirdeklerini kullanıyor, kullanıcılarına farklı lezzet profillerine sahip çeşitli seçenekler sunuyor. Arabica ve Robusta çekirdeklerinin bir kombinasyonu kullanılarak özenle hazırlanan kahveleri zengin aroma, tam gövdeli tat ve dengeli asidite ile karakterize olarak karşımıza çıkıyor. Geniş ürün yelpazesine sahip markanın kafein hassasiyeti olanlar için de kafeinsiz kahve çeşitleri bulunuyor.

    Ürünü İncele

    7. Moliendo kahvelerde %40'a varan indirim

    Adsız tasarım - 2024-02-14T140719.010

    Kolombiya, Honduras ve Uzak Doğu başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki yerli üreticilerden aldığı kahve çekirdeklerini kahve severlerle buluşturan Moliendo, klasik lezzetlerden aromatik lezzetlere pek çok kahve çeşidiyle öne çıkıyor. Evde kahve keyfi yapmayı sevenlerin gözdesi olan markanın kahveleri hazır indirimdeyken bir şans vermeye ne dersiniz?

    Ürünü İncele

    8. Nish ve Sirius kahvelerde kaçırılmayacak indirimler

    Adsız tasarım - 2024-03-14T120936.965

    Ürünü İncele

    Bu içerik 14 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

    İlginizi Çekebilir

    Bahar Fırsatları'nın öne çıkan markalarını sizin için seçtik

    Bahar Fırsatları'nın öne çıkan markalarını sizin için seçtik

     Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

     Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

    Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

     Müziği dinlemekten öte adeta yaşamanızı sağlayacak!

    Müziği dinlemekten öte adeta yaşamanızı sağlayacak!

     Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

     Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

    Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

     Sporda, seyahatte vazgeçilmeziniz olacak! Bu fırsatı kaçırmayın

    Sporda, seyahatte vazgeçilmeziniz olacak! Bu fırsatı kaçırmayın

     Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

    Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

    İndirimdeki çok satan Puma ayakkabıyı sizin için inceledik

    İndirimdeki çok satan Puma ayakkabıyı sizin için inceledik

     Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    Chef Gpt


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Nescafe Starbucks kahve nescafe classic tchibo tchibo cafissimo tchibo filtre kahve tchibo kahve türk kahve kirde
    İş birliği İçerikleri
    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    İndirimdeki çok satan Puma ayakkabıyı sizin için inceledik

    İndirimdeki çok satan Puma ayakkabıyı sizin için inceledik

    Müziği dinlemekten öte adeta yaşamanızı sağlayacak!

    Müziği dinlemekten öte adeta yaşamanızı sağlayacak!

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Sporda, seyahatte vazgeçilmeziniz olacak! Bu fırsatı kaçırmayın

    Sporda, seyahatte vazgeçilmeziniz olacak! Bu fırsatı kaçırmayın

    Tümünü Gör
    Sporda, seyahatte vazgeçilmeziniz olacak! Bu fırsatı kaçırmayın

    Sporda, seyahatte vazgeçilmeziniz olacak! Bu fırsatı kaçırmayın

    Sahurda tüketebileceğiniz, gün boyu tok tutacak yiyecekler

    Sahurda tüketebileceğiniz, gün boyu tok tutacak yiyecekler

    LEGO yapım setleri indirime girdi! Sevdiklerinize en güzel hediye...

    LEGO yapım setleri indirime girdi! Sevdiklerinize en güzel hediye...

    Her evin olmazsa olmazı uzun ömürlü saklama kapları

    Her evin olmazsa olmazı uzun ömürlü saklama kapları

    Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

    Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

    Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

    Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

    Tümünü Gör
    Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

    Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

    Philips, Revlon, Remington... Hepsi indirimde

    Philips, Revlon, Remington... Hepsi indirimde

    Geçen ay 900 adetten fazla satıldı! Kullananlar "İyi ki aldım!" diyor...

    Geçen ay 900 adetten fazla satıldı! Kullananlar "İyi ki aldım!" diyor...

    Bahar Fırsatları'nın yıldızı! Çok satan Stanley termos indirime girdi

    Bahar Fırsatları'nın yıldızı! Çok satan Stanley termos indirime girdi

    Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

    Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

    Bahar Fırsatları'nın öne çıkan markalarını sizin için seçtik

    Bahar Fırsatları'nın öne çıkan markalarını sizin için seçtik

    Tümünü Gör
    Benzer İndirim İçerikleri
    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    İndirimdeki çok satan Puma ayakkabıyı sizin için inceledik

    İndirimdeki çok satan Puma ayakkabıyı sizin için inceledik

    Müziği dinlemekten öte adeta yaşamanızı sağlayacak!

    Müziği dinlemekten öte adeta yaşamanızı sağlayacak!

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Sporda, seyahatte vazgeçilmeziniz olacak! Bu fırsatı kaçırmayın

    Sporda, seyahatte vazgeçilmeziniz olacak! Bu fırsatı kaçırmayın

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    Ramazanda oruç tutanlara önemli uyarı! 'Sahur yaptıktan sonra bir bardak tüketin'

    Ramazanda oruç tutanlara önemli uyarı! 'Sahur yaptıktan sonra...'

    2 litresini 25 TL'ye satıyorlar! O bitkinin kökünden yapılıyor... Şifa dolu 'İple çekiyoruz, içmeyenlere tavsiye ederim'

    2 litresi 25 TL! O bitkinin kökünden yapılıyor... Şifa dolu

    Tüm köy aynı yemeği yiyor! İlk olarak Selçuklu zamanı Abdal Mehmed eşine yaptırmış... 900 yıllık gelenek

    Tüm köy aynı yemeği yiyor! 900 yıllık gelenek

    Gün boyu tok hissetmenizi sağlayıp susatmayacak yiyecekler

    Sahurda tüketebileceğiniz, gün boyu tok tutacak yiyecekler

    Güne zinde başlamanızı sağlayacak en iyi propolis markaları

    Güne zinde başlamanızı sağlayacak en iyi propolis markaları

    Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en büyük yardımcılarınız bu listede

    Mutfaktaki en büyük yardımcılar bu listede!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.