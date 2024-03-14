Tchibo, Kahve Dünyası, Jacobs... En sevilen kahve markalarında %60'a varan indirim

Günün her saatinde kahve keyfi yapmayı seviyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz. Eşsiz lezzetiyle her yudumunda sizi mutlu edecek kaliteli kahvelerde Bahar Fırsatları'na özel kısa süreliğine %60'a varan indirimler başladı. Dünyaca ünlü kahve markalarındaki indirimleri biz de sizin için bir araya getirdik. İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edebileceğiniz çeşit çeşit kahveleri keşfetmeye ne dersiniz? İşte detaylar!

1. Kahve Dünyası 250 gr Türk kahvesi 80 TL'ye düştü

Kahve Dünyası deyince akla, adından da anlaşılacağı üzere kahve gelse de, markanın ürün yelpazesi sadece kahveyle sınırlı değil. Çeşit çeşit el yapımı çikolataları, sağlıklı atıştırmalıkları, fıstıklı gofretleri de en az kahveleri kadar seviliyor. Kahve söz konusu olduğunda da akla gelen ilk markalardan biri olan Kahve Dünyası, kahve tutkunlarının favorisi. Özellikle büyük gramajlı teneke kutularda satışa sunulan Türk kahveleri avantajlı fiyatıyla öne çıktığından çokça tercih ediliyor. Bugüne özel Kahve Dünyası 250 gramlık Türk kahvesi de 80 TL'ye düştü. Acele edin!

2. Starbucks kahvelerde %50'ye varan indirim

Kahve deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Starbucks, dünya çapında en çok satan kahve markası olarak karşımıza çıkıyor. Toffee Nut Latte, Pumpkin Spice Latte gibi pek çok farklı kahve çeşidini de hayatımıza sokan marka her damak zevkine uygun ürünler sunarak kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Eğer siz de Starbucks lezzetlerini evde de tatmak isterseniz filtre kahveden aromalı kahvelere indirimdeki kahve çeşitlerine bir göz atmalısınız.

3. Tchibo Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve 4 adet 350 TL

Farklı damak zevklerine hitap eden Tchibo, çok çeşitli kahveleriyle öne çıkıyor. Tchibo'nun bazı kahve çeşitleri de epeyce popüler. En çok sevilen ve satılan kahvesi de Tchibo Gold Selection! İlk yudumda zengin ve yoğun lezzet sunan, içenlerin övgüyle bahsettiği bu kahve çoklu alımda son derece uyguna geliyor. Bugüne özel 4 paketi 350 TL, bizden söylemesi bu fırsat kaçmaz!

4. Julius Meinl kahvelerde %60'a varan indirim

Avusturya merkezli köklü bir kahve markası olan Julius Meinl, dünya çapında tanınan kahveleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Uzun yıllara dayanan tecrübesi ile kaliteli kahve ürünleri sunan marka; çekirdek kahveden kapsül kahveye geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Geleneksel Viyana kahvesi kültürünü devam ettiren marka, özel karışımları ve özgün tat profili ile kahve tutkunlarının beğenisini kazanıyor.

5. Nescafe ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Hızlı ve pratik bir şekilde lezzetli kahveler yapmanızı sağlayan Nescafe, yıllardır dünya çapındaki en popüler kahve markaları arasında yer alıyor. Sıcak suya ya da süte ekleyip karıştırarak saniyeler içinde kahve keyfi yaşamanızı sağlayacak markanın kahveleri, lezzetiyle de damak çatlatıyor. Kahve sevenler için klasik lezzetlerin yanı sıra aromalı, sütlü ve kremalı kahveler de sunan markanın en sevilen ürünleri arasında Nescafe Gold, Nescafe Classic, Nescafe 3ü1 Arada, Nescafe Espresso bulunuyor.

6. Jacobs'ta çok al az öde

Kahve severlere lezzetli ve kaliteli bir kahve deneyimi sunan Jacobs, profesyonel kahve uzmanları tarafından seçilen en kaliteli kahve çekirdeklerini kullanıyor, kullanıcılarına farklı lezzet profillerine sahip çeşitli seçenekler sunuyor. Arabica ve Robusta çekirdeklerinin bir kombinasyonu kullanılarak özenle hazırlanan kahveleri zengin aroma, tam gövdeli tat ve dengeli asidite ile karakterize olarak karşımıza çıkıyor. Geniş ürün yelpazesine sahip markanın kafein hassasiyeti olanlar için de kafeinsiz kahve çeşitleri bulunuyor.

7. Moliendo kahvelerde %40'a varan indirim

Kolombiya, Honduras ve Uzak Doğu başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki yerli üreticilerden aldığı kahve çekirdeklerini kahve severlerle buluşturan Moliendo, klasik lezzetlerden aromatik lezzetlere pek çok kahve çeşidiyle öne çıkıyor. Evde kahve keyfi yapmayı sevenlerin gözdesi olan markanın kahveleri hazır indirimdeyken bir şans vermeye ne dersiniz?

8. Nish ve Sirius kahvelerde kaçırılmayacak indirimler

Bu içerik 14 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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