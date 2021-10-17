Bahar Kapıda sunucusu kimdir, aslen nereli? Bahar Gelir kimdir, kaç yaşında?

Bahar Kapıda programının sunucusunun kim olduğu merak ediliyor. Sevilen programı 2008 yılından beri sahne almakta olan Bahar Gelir sunmakta.

Peki Bahar Kapıda sunucusu Bahar Gelir kimdir, kaç yaşında?

BAHAR KAPIDA SUNUCUSU BAHAR GELİR KİMDİR?

Ekranların sevilen programı 'Bahar Kapıda' nın ilk bölümü 4 Temmuz Pazar günü yayınlanmıştı. Sevilen programın sunucusunun kim olduğu araştırılıyor. Bahar Gelir 28 Mart 1989 tarihinde Malatya’da dünyaya gelmiştir. Aslen Malatyalı olan Bahar Gelir, Koç burcudur. Eğitim hayatını İzmir’de tamamlamış olan Bahar Gelir, Liseden mevzun olduktan sonra “Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü”nü kazanmıştır. Tam anlamıyla bir müzik tutkunu olan Bahar Gelir, Arkeoloji eğitimi tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi’nde Müzik Cemiyeti eğitimini de tamamlamıştır.

Bahar Gelir 2008 yılından bu yana sahne almaktadır. 2014 senesinde Selami Şahin’le tanışan başarılı müzisyen 2016 senesinde “Eflatun Türküler” projesinde bulunmuştur. 2017 senesinde “İlla” adını taşıyan ilk albümünü DMC etiketiyle Selami Şahin yönetmenliğinde çıkaran Bahar Gelir’in albümünde Mustafa Sayan, Selami Şahin, Doğuş ve Serdar Ortaç’ın da besteleri bulunmaktadır. Kendine özgü güzel sesiyle dinleyicilerin gönlünü fetheden Bahar Gelir bu yıl 50’nci yılı için hazırlanan saygı albümünde “Alın Yazımsın” isimli şarkısını seslendirmiştir.





