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Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

14.12.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren ancak şimdilerde dijital bir platformda sevenleriyle buluşan ünlü oyuncu Bahar Şahin, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Şahin, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Bir dönem ünlü şarkıcı Reynmen'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren güzel oyuncu Bahar Şahin, bu defa cesur kıyafet tercihiyle dikkatleri üzerine topladı. Şahin, 2 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozuna ''Bazı şeyler, lütuf şeyler'' notunu düştü. 24 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımına ''Kalbim dayanmıyor'', ''Bu kadar güzel olunur mu?'' ve ''Doğal güzellik'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Bahar Şahin'in beğeni yağmuruna tutulan pozu:

Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen Bahar Şahin, aslen Artvinli.

Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

12 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Bahar Şahin, 2015 yılında yer aldığı O Hayat Benim dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Sonrasında Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Servet, Zalim İstanbul, Yol Arkadaşım, Oha Diyorum, İyi Oyun gibi yapımlarda oynayan oyuncu, şimdilerde dijital platform Gain'de rol alıyor.

Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Bahar Şahin, Zalim İstanbul dizisindeki bekaret sahnesiyle bir dönem magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına girmişti.

Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Şahin'in, sahnenin çekimleri esnasında yönetmen Cevdet Mercan'a dönüp ''Hocam siz bakmasanız olur mu?'' dediği ortaya çıkmıştı.

Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!


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Bahar Şahin
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