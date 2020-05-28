MAGAZİN
Geri Dön
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bahar Şahin: Küçükken Arda Turan'a aşıktım

TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bahar Şahin: Küçükken Arda Turan'a aşıktım

Bir dergiye röportaj veren genç oyuncu Bahar Şahin, koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu hatta küçükken futbolcu Arda Turan'a aşık olduğunu söyledi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde başrol oynayan Bahar Şahin, Magazin İzmir dergisine samimi açıklamalarda bulundu. Küçükken aşık olduğu ünlü isimden bahseden Şahin, takipçilerini şaşırttı.

Koronavirüs salgınından dolayı dizi çekimleri durdurulduğu için evinde karantinada olan oyuncu dergiye verdiği röportajda tuttuğu takımdan bahsederken koyu bir Galatasaraylı olduğunu belirterek "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" dedi.

SERENAY SARIKAYA'YI İDOL OLARAK GÖRÜYOR

"Oyunculuk kariyerinin önemli bir yerinde olan 23 yaşındaki oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda "İdolüm; Serenay Sarıkaya. Hem akıllı, hem güzel, hem de yetenekli ve başarılı. Onu kendime örnek alıyorum" demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Bomba itiraf! 'Karnımdaki bebeği kaybetmek...'Bomba itiraf! 'Karnımdaki bebeği kaybetmek...'
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canlı yayında göğüsleri görünen Amanda Holden'dan itiraf: Bilerek yaptım

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

Esra Erol'dan bomba itiraflar! Karnımdaki bebeği kaybetmek...

Bomba itiraf! 'Karnımdaki bebeği kaybetmek...'

7 aylık hamile olan Ebru Şancı: İki çocuk daha istiyorum!

Üçüncü çocuğuna hamile olan Şancı'dan samimi itiraf

Caner Erkin Şükran Ovalı'nın kapısında yatmış!

Aşk itiraf! 'Kapısında yattım'

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'na övgüler yağdırdı! 'Şeyma çok anlayışlı...'

Şeyma'nın kaldırdığı o nottan sonra Acun'dan övgü yağdı

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü!

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si büyüdü! İşte son hali

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında göğüsleri görünen Amanda Holden'dan itiraf: Bilerek yaptım

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

Esra Erol'dan bomba itiraflar! Karnımdaki bebeği kaybetmek...

Bomba itiraf! 'Karnımdaki bebeği kaybetmek...'

7 aylık hamile olan Ebru Şancı: İki çocuk daha istiyorum!

Üçüncü çocuğuna hamile olan Şancı'dan samimi itiraf

Caner Erkin Şükran Ovalı'nın kapısında yatmış!

Aşk itiraf! 'Kapısında yattım'

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'na övgüler yağdırdı! 'Şeyma çok anlayışlı...'

Şeyma'nın kaldırdığı o nottan sonra Acun'dan övgü yağdı

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü!

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si büyüdü! İşte son hali

Uygulamada Aç