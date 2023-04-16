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  4. Baharat kutularının doğru kullanımı hiç bilinmiyormuş! Akmayan baharatlara son veriyor

Baharat kutularının doğru kullanımı hiç bilinmiyormuş! Akmayan baharatlara son veriyor

16.04.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklerin lezzetine lezzet katan malzemenin baharat olduğu biliniyor. Mutfağın demir başı olarak görülen baharatlar dönem dönem akma sorunu yaşatabiliyor. TikTok'ta paylaşılan bir videoda baharat kutularında yer alan fark etmediğimiz bir özelliğin bu sorun için işe yaradığı belirtildi.

Baharat kutularının doğru kullanımı hiç bilinmiyormuş! Akmayan baharatlara son veriyor

Baharatların tortulaşması ve baharat kutularının deliklerinin daralması akma sorununa neden oluyor. Bu sorunu çözmenin tek yolunun baharat kutusunun kapağını çıkarmak olduğu düşünülüyor. Ancak TikTok'ta yayınlanan bir videoda baharatları akıtmak için kutusundan dışarı çıkarmanıza neden olmadığı paylaşıldı.

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Genç kadın baharatı akıtmak için ikinci bir baharat kavanozu aldı ve engebeli kısımlar birbirine bakacak şekilde ikisini de ters çevirdi. Baharat kutusunun altında yer alan çıkıntıları birbirine sürterek baharatların kolayca akmasını sağladı.

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Yayınladığı videoda bu yöntemi bugüne kadar bilmediği için şaşkın olduğunu paylaşan kadın, oldukça fazla etkileşim aldı.

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