Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "9 Ekim 2019 Çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekatı bölgesel ve küresel husumetin düzeyini göstermekle birlikte Türkiye’nin sağlam, sağduyulu ve ilkeli tutumunu da cümle aleme tekraren ispat ve ilan etmiştir. Türkiye’nin terörle mücadelede hiçbir ülkeyle mukayese edilemeyecek ölçüde samimi, inançlı ve tavizsiz olduğu anlaşılmış, adeta beşeriyetin vicdanına kazınmıştır.

Dost ve müttefik görünümlü, hatta stratejik ortak kisveli ülkelerin terörle mücadeleye köstek olmak, teröristlere kucak açmak amacıyla tam dokuz gündür hangi rezillikleri yaptıkları, nasıl bir hezeyan ve hezimet psikolojisinin içine düştükleri herkesçe malumdur” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermiş olduğu mektubun ‘çirkin’ olduğunu belirten Bahçeli, “Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump’ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir. Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir.