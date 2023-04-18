Bahçesinde kitap okuduğu sırada bir anda karşısında ayı gördü! Ne yapacağını şaşırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki David Oppenheimer isimli bir adam işten evine geldiğinde keyifli anlar yaşamak istedi. Yorucu bir iş günün sonunda bahçesindeki şezlonga uzanarak kitabını okumaya başlayan Oppenheimer, bir anda karşısında bir ayı gördü. O anlarda şaşkınlığı güvenlik kamerasına yansıyan Oppenheimer’in görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca ilgi çekti.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

53 yaşındaki David Oppenheimer görüntüler sosyal medyada gündem yaratmasından sonra yaptığı açıklamada, “Günün sonunda böyle ürpetici bir olay beklemiyordum. Ayıyı karşımda görünce gözbebeklerim büyüdü. Bütün vücudum kaskatı kesildi” diye konuştu.