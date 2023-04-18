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  4. Bahçesinde kitap okuduğu sırada bir anda karşısında ayı gördü! Ne yapacağını şaşırdı

Bahçesinde kitap okuduğu sırada bir anda karşısında ayı gördü! Ne yapacağını şaşırdı

18.04.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletinde bahçesinde keyifli bir şekilde kitap okuyan bir adam bir anda karşısında gördüğü davetsiz misafirle şaşkına döndü. Bahçesinde oturduğu sandalyenin sadece birkaç adım ötesinde bir ayı olduğunu fark eden adam şaşkınla olduğu yerde dondu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki David Oppenheimer isimli bir adam işten evine geldiğinde keyifli anlar yaşamak istedi. Yorucu bir iş günün sonunda bahçesindeki şezlonga uzanarak kitabını okumaya başlayan Oppenheimer, bir anda karşısında bir ayı gördü. O anlarda şaşkınlığı güvenlik kamerasına yansıyan Oppenheimer’in görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca ilgi çekti.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

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53 yaşındaki David Oppenheimer görüntüler sosyal medyada gündem yaratmasından sonra yaptığı açıklamada, “Günün sonunda böyle ürpetici bir olay beklemiyordum. Ayıyı karşımda görünce gözbebeklerim büyüdü. Bütün vücudum kaskatı kesildi” diye konuştu.

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Amerika ayı

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