Yaşadığını iddia ettiği sağlık sorunu sosyal medyada viral oldu! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

TikTok’ta yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. ‘FresnoNightcawler’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın gece yarısında gaz çıkarttıktan sonra bedeninde tuhaflık hissettiğini söyledi. Kısa sürede 23.6 milyon izlenmeye ulaşan gönderisine genç kadın, “Bu asla başıma gelen en komik olmayacak şey” notunu ekledi. 18 yaşındaki genç kadın iç çamaşırında sarkan rahmini gördüğünde büyük bir panik yaşadığını dile getirdi.

“BİR TENİS TOPUNUN ÜZERİNDE OTURUYOR GİBİ HİSSETTİM”

Olayın geçtiğimiz yıl başına geldiğini anlatan Lauren, “Çok yüksek sesle gaz çıkarttım. Birden yatağımda bir tenis topunun üzerinde oturuyor gibi hissettim. Rahat edemedim ve bir şeylerin ters gittiğini anladım. Uyuyamayacak kadar rahatsız olduktan sonra banyoya giderek iç çamaşırıma baktım. Gördüğüm şeye anlam veremedim. İnternette durumu araştırmaya başladım. Rahmin sarkması yaşadığımı anladım” dedi.

Lauren yaşadığı durumun genellikle 70’li yaşlardan sonra pelvik tabanının zayıflaması sonucunda oluştuğunu öğrendiğini söyleyerek, “Anneme durumu anlattığımda bana inanmadı. Yatağıma geri dönüp uyumaya çalıştım. Rahim vücuduma geri döndü. 18 saat sonra hastaneye gittiğimde tedavi altına alındım. Her şey tamamen yolunda. Bir daha böyle bir şey başıma gelmedi” diye konuştu.