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Yaşadığını iddia ettiği sağlık sorunu sosyal medyada viral oldu! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

15.04.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘FresnoNightcawler’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir genç bir kadın başına gelen ilginç bir tıbbi olayı anlatarak sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. 18 yaşındaki genç kız gece yarısında gaz çıkarttığı sırada rahminin düştüğünü iddia etti. Genç kadın ertesi gün hastaneye gidene kadar rahminin eski formuna ulaştığını ve yaşadığı olayı internetten araştırarak büyük bir korku yaşadığını dile getirdi.

Yaşadığını iddia ettiği sağlık sorunu sosyal medyada viral oldu! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

TikTok’ta yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. ‘FresnoNightcawler’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın gece yarısında gaz çıkarttıktan sonra bedeninde tuhaflık hissettiğini söyledi. Kısa sürede 23.6 milyon izlenmeye ulaşan gönderisine genç kadın, “Bu asla başıma gelen en komik olmayacak şey” notunu ekledi. 18 yaşındaki genç kadın iç çamaşırında sarkan rahmini gördüğünde büyük bir panik yaşadığını dile getirdi.

“BİR TENİS TOPUNUN ÜZERİNDE OTURUYOR GİBİ HİSSETTİM”

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Olayın geçtiğimiz yıl başına geldiğini anlatan Lauren, “Çok yüksek sesle gaz çıkarttım. Birden yatağımda bir tenis topunun üzerinde oturuyor gibi hissettim. Rahat edemedim ve bir şeylerin ters gittiğini anladım. Uyuyamayacak kadar rahatsız olduktan sonra banyoya giderek iç çamaşırıma baktım. Gördüğüm şeye anlam veremedim. İnternette durumu araştırmaya başladım. Rahmin sarkması yaşadığımı anladım” dedi.

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Lauren yaşadığı durumun genellikle 70’li yaşlardan sonra pelvik tabanının zayıflaması sonucunda oluştuğunu öğrendiğini söyleyerek, “Anneme durumu anlattığımda bana inanmadı. Yatağıma geri dönüp uyumaya çalıştım. Rahim vücuduma geri döndü. 18 saat sonra hastaneye gittiğimde tedavi altına alındım. Her şey tamamen yolunda. Bir daha böyle bir şey başıma gelmedi” diye konuştu.

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