Bahis skandalına Fenerbahçe'yi de dahil etti! Tahir Kum'dan çok konuşulacak iddia: O isimler de var

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturmasında tarihi bir adım attı. TFF Hukuk Müşavirliği, farklı liglerden toplam 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Soruşturma kapsamında yalnızca bir kez bahis yaptığı tespit edilen 47 futbolcu için ise ayrı bir inceleme süreci başlatıldı. Gazeteci Tahir Kum bu 47 kişi için dikkat çeken bir 'Fenerbahçe' iddiasında bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Federasyon, toplam 1024 futbolcunun tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

LİGLERE GÖRE DAĞILIM AÇIKLANDI

Bahis skandalına Fenerbahçe yi de dahil etti! Tahir Kum dan çok konuşulacak iddia: O isimler de var 1

TFF’nin resmi açıklamasına göre, sevk edilen futbolcular arasında Trendyol Süper Lig’den 27, Trendyol 1. Lig’den 77, Nesine 2. Lig’den 282 ve Nesine 3. Lig’den 629 futbolcu bulunuyor. Ayrıca profesyonel sözleşmeli 9 oyuncu da disiplin sürecine dahil edildi. Toplamda 1024 ismin yer aldığı bu liste, Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir disiplin süreci olarak kayda geçti.

47 FUTBOLCU İÇİN AYRI İNCELEME

Bahis skandalına Fenerbahçe yi de dahil etti! Tahir Kum dan çok konuşulacak iddia: O isimler de var 2

Federasyon, soruşturma kapsamında yalnızca bir kez bahis oynadığı tespit edilen 47 futbolcunun durumunun özel olarak inceleneceğini belirtti. Bu isimlerin sevk işlemleri, “telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmamak” adına, yeni deliller ve resmi belgelerin değerlendirilmesinin ardından netleştirilecek.

"FENERBAHÇE'DEN DE İKİ FUTBOLCUNUN İSMİ GEÇİYOR"

Bahis skandalına Fenerbahçe yi de dahil etti! Tahir Kum dan çok konuşulacak iddia: O isimler de var 3

TGRT Haber’e konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, soruşturmanın yankı uyandıran detaylarına değindi. Kum, “TFF, 47 futbolcuyu ayırdı, ekstra inceleme yapacak. Fenerbahçe'den de iki futbolcunun ismi geçiyor. Bunlar makamlarca açıklanmadığı için buradan açıklamayı doğru bulmuyorum.” ifadelerini kullanarak sürecin hassasiyetine dikkat çekti.

TÜRK FUTBOLUNDA TARİHİ SORUŞTURMA

Bahis skandalına Fenerbahçe yi de dahil etti! Tahir Kum dan çok konuşulacak iddia: O isimler de var 4

TFF’nin başlattığı geniş kapsamlı bahis soruşturması, Türk futbolunun tüm liglerini etkileyecek boyuta ulaştı. Disiplin sürecinin ilerleyen günlerde yeni isimleri ve detaylarıyla daha da derinleşmesi bekleniyor.

