‘Baht Oyunu' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Ekrana yaz neşesi getirmeye hazırlanan ‘Baht Oyunu’, 15 Haziran Salı günü saat 20:00’de ilk bölümüyle Kanal D’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.



‘Baht Oyunu’, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan 'Ada'nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.



