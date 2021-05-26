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‘Baht Oyunu' dizisinin yayın tarihi belli oldu

26.05.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı yeni dizisi ‘Baht Oyunu’nun yeni tanıtımıyla birlikte yayın günü de açıklandı.

‘Baht Oyunu' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Ekrana yaz neşesi getirmeye hazırlanan ‘Baht Oyunu’, 15 Haziran Salı günü saat 20:00’de ilk bölümüyle Kanal D’de ekran yolculuğuna başlıyor.

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Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.
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‘Baht Oyunu’, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan 'Ada'nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.


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Kanal D Baht Oyunu dizisi
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