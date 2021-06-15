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Baht Oyunu hangi kitaptan uyarlama? Baht Oyunu gerçek hayattan mı uyarlandı?

15.06.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yaz sezonunda başlayacak yeni dizilerden Baht Oyunu dizisi bugün 15 Haziran akşamı ilk bölümüyle yayınlanacak. Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstendiği dizide Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel başrollerde yer alıyor. Peki Baht Oyunu hangi kitaptan uyarlama? Baht Oyunu gerçek hayattan mı uyarlandı? İşte yanıtı...

Baht Oyunu hangi kitaptan uyarlama? Baht Oyunu gerçek hayattan mı uyarlandı?

Kanal D ekranlarında bu akşam ekrana gelecek olan Baht Oyunu dizisi romantik komedi türünde olacak. 15 Haziran akşamı yani bugün 20:00'da ekrana gelecek olan yapımın proje tasarımı ve yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu üsteniyor. Merakla beklenen dizide Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel başrollerde yer alacak. Peki Baht Oyunu hangi kitaptan uyarlama?

BAHT OYUNU HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizinin hangi kitaptan uyarlama olduğu ve gerçek hayattan uyarlanıp uyarlanmadığı merak ediliyor. Baht Oyunu dizisinin senaristliğini Erkan Birgören ve Tuna Kıygı üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Baht Oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada karakterinin hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Dizi, herhangi bir kitaptan ya da gerçek hayattan alınmış değil.

Dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli gibi isimler yer alıyor.

BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Aytaç Şaşmaz - Bora
Cemre Baysel - Ada
Altan Erkekli
Aslı Sümen - Tuğçe
Tuğba Çom Makar - Nergis
Funda İlhan
Ozan Dağgez - Evren
İdris Nebi Taşkan - Rüzgar
Hande Subaşı

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Baht Oyunu dizisi
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