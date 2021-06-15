Baht Oyunu hangi kitaptan uyarlama? Baht Oyunu gerçek hayattan mı uyarlandı?

Kanal D ekranlarında bu akşam ekrana gelecek olan Baht Oyunu dizisi romantik komedi türünde olacak. 15 Haziran akşamı yani bugün 20:00'da ekrana gelecek olan yapımın proje tasarımı ve yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu üsteniyor. Merakla beklenen dizide Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel başrollerde yer alacak. Peki Baht Oyunu hangi kitaptan uyarlama?

BAHT OYUNU HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizinin hangi kitaptan uyarlama olduğu ve gerçek hayattan uyarlanıp uyarlanmadığı merak ediliyor. Baht Oyunu dizisinin senaristliğini Erkan Birgören ve Tuna Kıygı üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Baht Oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada karakterinin hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Dizi, herhangi bir kitaptan ya da gerçek hayattan alınmış değil.

Dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli gibi isimler yer alıyor.

BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Aytaç Şaşmaz - Bora

Cemre Baysel - Ada

Altan Erkekli

Aslı Sümen - Tuğçe

Tuğba Çom Makar - Nergis

Funda İlhan

Ozan Dağgez - Evren

İdris Nebi Taşkan - Rüzgar

Hande Subaşı



