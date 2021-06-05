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Baht Oyunu'nun afişi yayınlandı

05.06.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi ‘Baht Oyunu’ndan bir afiş daha yayınlandı. 15 Haziran Salı akşamı Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin afişinde genç yıldızlar Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel yer aldı.

Baht Oyunu'nun afişi yayınlandı

Tanıtımlarıyla dikkat çeken ve merakla beklenen Baht Oyunu, eğlenceli hikayesi, renkli karakterleri ve genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan oyuncu kadrosu ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. ‘Baht Oyunu’, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.

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‘Baht Oyunu’, 15 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!


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Kanal D Baht Oyunu dizisi
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