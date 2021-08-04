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Bahtiyar Memili'den Hülya Duyar'a: Her şey çok güzel olacak ablam

04.08.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyninde tümör olduğu tespit edilen ve bugün ameliyat olmaya hazırlanan oyuncu Hülya Duyar, hasta yatağından meslektaşı Bahtiyar Memili ile görüntülü konuşma yaptı. Duyar ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Memili, gönderisinde, "Her şey çok güzel olacak ablam... Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Bahtiyar Memili'den Hülya Duyar'a: Her şey çok güzel olacak ablam

Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde rol alan oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.

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Hastanede tedavi gören ve bugün ameliyat olmaya hazırlanan Duyar'ın moralinin yüksek olduğu öğrenildi. 51 yaşındaki ünlü oyuncu, önceki gün hasta yatağında meslektaşı Bahtiyar Memili ile görüntülü konuşma yaptı.
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"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Duyar ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Memili, paylaşımına, "Her şey çok güzel olacak ablam... Seni çok seviyorum." notunu düştü. Ünlü oyuncu da Bahtiyar Memili'nin gönderisini kendi sayfasında yayınladı.

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