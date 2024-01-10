Bakan bir daha baktı... İbrahim Çelikkol'un üstsüz pilates pozu gündem oldu!

Kuş Uçuşu dizisinin yemeğinde Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un kameraların önünde verdiği görüntü çok konuşulmuştu.

Çelikkol'un Akalay'ı omzundan öpmesi magazin gündeminde çokça konuşulmuştu. Ünlü oyuncu Çelikkol, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

Instagram hesabında 2.5 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu pilates yaptığı anları paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

Türk sinema ve dizi sektörünün beğenilen isimlerinden İbrahim Çelikkol, 1982 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Oyunculuğa başlamadan önce modellik yapan Çelikkol, aynı zamanda lisansli bir basketbolcuydu. Genç Milli takımda yer alan Çelikkol, basketbolu bırakmasının ardından oyunculuk konusunda eğitimler aldı. İlk oyunculuk denemesi 2008 yılında Osman Sınav’ın çektiği Pars-Narkoterör dizisi oldu. Keskin Bıçak, Karadağlar, İffet, Merhamet, Reaksiyon ve Kördüğüm ve gibi pek çok başarılı dizi ile adından söz ettiren Çelikkol, 2012’de çektiği ilk filmi Fetih 1453 ile canlandırdığı Ulubatlı Hasan rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2019 yılında çektiği Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide oynadığı Mehdi karakteriyle tanınan oyuncu evli ve 1 çocuk sahibidir.







